https://ria.ru/20220305/mariupol-1776694025.html

Через гумкоридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек, заявил Пушилин

Через гумкоридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.03.2022

Через гумкоридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в субботу через объявленный гуманитарный коридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:19

2022-03-05T12:19

2022-03-05T12:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

мариуполь

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в субботу через объявленный гуманитарный коридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек."На данный момент, по объявленному нами коридору вышли только вчера пять человек. Сегодня не вышел еще на данную минуту ни один человек", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/gumkoridor-1776502247.html

донецкая народная республика

мариуполь

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Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь