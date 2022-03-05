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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776694025.html
Через гумкоридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек, заявил Пушилин
Через гумкоридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.03.2022
Через гумкоридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в субботу через объявленный гуманитарный коридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:19
2022-03-05T12:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
мариуполь
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в субботу через объявленный гуманитарный коридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек."На данный момент, по объявленному нами коридору вышли только вчера пять человек. Сегодня не вышел еще на данную минуту ни один человек", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, мариуполь
12:19 05.03.2022 (обновлено: 12:28 05.03.2022)
 
Через гумкоридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: через гуманитарный коридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек

© REUTERS / Carlos BarriaУкраинские военнослужащие в Мариуполе
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Украинские военнослужащие в Мариуполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в субботу через объявленный гуманитарный коридор из Мариуполя пока не вышел ни один человек.
"На данный момент, по объявленному нами коридору вышли только вчера пять человек. Сегодня не вышел еще на данную минуту ни один человек", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского назвал регионы, в которых необходимы гуманитарные коридоры
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМариуполь
 
 
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