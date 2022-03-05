https://ria.ru/20220305/mariupol-1776666481.html

Жители Мариуполя не знают о гуманитарном коридоре, заявил Пушилин

Жители Мариуполя не знают о гуманитарном коридоре, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.03.2022

Жители Мариуполя не знают о гуманитарном коридоре, заявил Пушилин

Жители Мариуполя не знают о гуманитарном коридоре, в ДНР прилагают усилия для того, чтобы жители получили информацию, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:39

2022-03-05T10:39

2022-03-05T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Жители Мариуполя не знают о гуманитарном коридоре, в ДНР прилагают усилия для того, чтобы жители получили информацию, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Информацию о гуманитарных коридорах крайне трудно туда ее доставлять. Тем не менее, нами предпринимаются уже третий день активно все попытки через любые способы, через любые мессенджеры, через любые другие каналы информации сообщить гражданскому населению, что такой гуманитарный коридор существует", - сказал Пушилин в эфире "Россия 24".Он добавил, что в пятницу по гуманитарному коридору из Мариуполя вышла только лишь одна семья из пяти человек. "Они смогли буквально чудом пробраться, минуя националистов, и выйти по данному гуманитарному коридору", - уточнил глава ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь