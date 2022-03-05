https://ria.ru/20220305/mariupol-1776664849.html
Эвакуация мирных жителей Мариуполя начнется с 12:00 по московскому времени
Эвакуация мирных жителей Мариуполя начнется с 12:00 по московскому времени - РИА Новости, 05.03.2022
Эвакуация мирных жителей Мариуполя начнется с 12:00 по московскому времени
Режим тишины в Мариуполе действует с 10:00 до 17:00 мск, с полудня начинается эвакуация мирного населения, утверждают власти города. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:35
2022-03-05T10:35
2022-03-05T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Режим тишины в Мариуполе действует с 10:00 до 17:00 мск, с полудня начинается эвакуация мирного населения, утверждают власти города.В качестве зеленого коридора выбран путь Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье. Вывозить людей будут из трех локаций муниципальными автобусами. Также выехать из города можно на личном транспорте. Отклоняться от маршрута категорически запрещено.Процесс будет проходить в несколько этапов и займет не один день, добавили в городском совете.Сегодня утром Россия и ДНР объявили о временном прекращении огня для того, чтобы все желающие могли покинуть Мариуполь и Волноваху. Сейчас эти два города контролируются ВСУ, но блокированы ополченцами, кольцо сужается.Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что, по данным Киева, Волноваху хотят покинуть около 20 тысяч гражданских, Мариуполь — 200 тысяч.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776657183.html
https://ria.ru/20220305/rezhim-1776666366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь
10:35 05.03.2022 (обновлено: 12:14 05.03.2022)
Эвакуация мирных жителей Мариуполя начнется с 12:00 по московскому времени
В Мариуполе сообщили, что эвакуация мирных жителей начнется в 12:00 по московскому времени
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Режим тишины в Мариуполе действует с 10:00 до 17:00 мск, с полудня начинается эвакуация мирного населения, утверждают власти города.
В качестве зеленого коридора выбран путь Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье.
Вывозить людей будут из трех локаций муниципальными автобусами. Также выехать из города можно на личном транспорте. Отклоняться от маршрута категорически запрещено.
Процесс будет проходить в несколько этапов и займет не один день, добавили в городском совете.
Сегодня утром Россия и ДНР объявили о временном прекращении огня для того, чтобы все желающие могли покинуть Мариуполь и Волноваху. Сейчас эти два города контролируются ВСУ, но блокированы ополченцами, кольцо сужается.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что, по данным Киева, Волноваху хотят покинуть около 20 тысяч гражданских, Мариуполь — 200 тысяч.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.