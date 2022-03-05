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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776664849.html
Эвакуация мирных жителей Мариуполя начнется с 12:00 по московскому времени
Эвакуация мирных жителей Мариуполя начнется с 12:00 по московскому времени - РИА Новости, 05.03.2022
Эвакуация мирных жителей Мариуполя начнется с 12:00 по московскому времени
Режим тишины в Мариуполе действует с 10:00 до 17:00 мск, с полудня начинается эвакуация мирного населения, утверждают власти города. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:35
2022-03-05T12:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Режим тишины в Мариуполе действует с 10:00 до 17:00 мск, с полудня начинается эвакуация мирного населения, утверждают власти города.В качестве зеленого коридора выбран путь Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье. Вывозить людей будут из трех локаций муниципальными автобусами. Также выехать из города можно на личном транспорте. Отклоняться от маршрута категорически запрещено.Процесс будет проходить в несколько этапов и займет не один день, добавили в городском совете.Сегодня утром Россия и ДНР объявили о временном прекращении огня для того, чтобы все желающие могли покинуть Мариуполь и Волноваху. Сейчас эти два города контролируются ВСУ, но блокированы ополченцами, кольцо сужается.Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что, по данным Киева, Волноваху хотят покинуть около 20 тысяч гражданских, Мариуполь — 200 тысяч.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776657183.html
https://ria.ru/20220305/rezhim-1776666366.html
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в мире, мариуполь
10:35 05.03.2022 (обновлено: 12:14 05.03.2022)
 
Эвакуация мирных жителей Мариуполя начнется с 12:00 по московскому времени

В Мариуполе сообщили, что эвакуация мирных жителей начнется в 12:00 по московскому времени

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Режим тишины в Мариуполе действует с 10:00 до 17:00 мск, с полудня начинается эвакуация мирного населения, утверждают власти города.
В качестве зеленого коридора выбран путь Мариуполь — Никольское — Розовка — Пологи — Орехов — Запорожье.
Вывозить людей будут из трех локаций муниципальными автобусами. Также выехать из города можно на личном транспорте. Отклоняться от маршрута категорически запрещено.
Процесс будет проходить в несколько этапов и займет не один день, добавили в городском совете.
Военнослужащий народной милиции ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Военные ДНР сжимают кольцо вокруг Мариуполя, заявили в Минобороны
Сегодня утром Россия и ДНР объявили о временном прекращении огня для того, чтобы все желающие могли покинуть Мариуполь и Волноваху. Сейчас эти два города контролируются ВСУ, но блокированы ополченцами, кольцо сужается.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что, по данным Киева, Волноваху хотят покинуть около 20 тысяч гражданских, Мариуполь — 200 тысяч.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Подразделения ДНР получили команды по соблюдению режима тишины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариуполь
 
 
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