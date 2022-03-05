https://ria.ru/20220305/mariupol-1776657552.html

Неонацисты в Мариуполе стреляют из роддомов и школ, заявили в Минобороны

Неонацисты в Мариуполе стреляют из роддомов и школ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.03.2022

Неонацисты в Мариуполе стреляют из роддомов и школ, заявили в Минобороны

Кольцо окружения вокруг Мариуполя сжимается, в этих условиях боевики украинских нацистских батальонов "Азов" и "Айдар" стреляют по вошедшим в город войскам ДНР... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:02

2022-03-05T10:02

2022-03-05T10:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Кольцо окружения вокруг Мариуполя сжимается, в этих условиях боевики украинских нацистских батальонов "Азов" и "Айдар" стреляют по вошедшим в город войскам ДНР с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детсадах, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Военнослужащие Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя", - сказал Конашенков."По вошедшим в город подразделениям Народной милиции (ДНР – ред.) боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/tishina-1776658482.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь