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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776657552.html
Неонацисты в Мариуполе стреляют из роддомов и школ, заявили в Минобороны
Неонацисты в Мариуполе стреляют из роддомов и школ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.03.2022
Неонацисты в Мариуполе стреляют из роддомов и школ, заявили в Минобороны
Кольцо окружения вокруг Мариуполя сжимается, в этих условиях боевики украинских нацистских батальонов "Азов" и "Айдар" стреляют по вошедшим в город войскам ДНР... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:02
2022-03-05T10:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Кольцо окружения вокруг Мариуполя сжимается, в этих условиях боевики украинских нацистских батальонов "Азов" и "Айдар" стреляют по вошедшим в город войскам ДНР с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детсадах, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Военнослужащие Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя", - сказал Конашенков."По вошедшим в город подразделениям Народной милиции (ДНР – ред.) боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь
10:02 05.03.2022 (обновлено: 10:06 05.03.2022)
 
Неонацисты в Мариуполе стреляют из роддомов и школ, заявили в Минобороны

В Минобороны заявили, что неонацисты в Мариуполе стреляют из роддомов, больниц, детсадов

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкРазорванная гусеница и подбитый танк украинской армии у села Гнутово под Мариуполем
Разорванная гусеница и подбитый танк украинской армии у села Гнутово под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Разорванная гусеница и подбитый танк украинской армии у села Гнутово под Мариуполем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Кольцо окружения вокруг Мариуполя сжимается, в этих условиях боевики украинских нацистских батальонов "Азов" и "Айдар" стреляют по вошедшим в город войскам ДНР с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детсадах, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Военнослужащие Донецкой народной республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя", - сказал Конашенков.
"По вошедшим в город подразделениям Народной милиции (ДНР – ред.) боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах", - добавил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполе и Волновахе начал действовать режим тишины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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