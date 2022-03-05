https://ria.ru/20220305/mali-1776640558.html

СМИ: при нападении боевиков в Мали погибли более 25 солдат

СМИ: при нападении боевиков в Мали погибли более 25 солдат - РИА Новости, 05.03.2022

СМИ: при нападении боевиков в Мали погибли более 25 солдат

Более 25 солдат малийской армии погибли, более 30 пострадали в результате нападения джихадистов на военный лагерь в центральной части Мали, передает агентство... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T07:07

2022-03-05T07:07

2022-03-05T07:23

в мире

мали

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575965723_0:145:2000:1270_1920x0_80_0_0_612163ad37efa28a27e90ef28c6e0b01.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 25 солдат малийской армии погибли, более 30 пострадали в результате нападения джихадистов на военный лагерь в центральной части Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.Согласно данным армии Мали, в результате атаки 27 солдат погибли, 33 получили ранения, семеро солдат пропали без вести. Военным удалось нейтрализовать 47 нападавших.Как сообщил агентству французский военный источник, сотни джихадистов напали рано утром на военный лагерь, в котором размещались около 150 солдат. По данным источника, число жертв варьируется от 40 до 50, более 20 пострадали. Кроме того, нападавшим удалось захватить 21 военную машину, в том числе танки.Согласно агентству, нападение произошло на фоне заявлений Франции о выводе военных из страны.Ранее Елисейский дворец сообщил, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.

https://ria.ru/20220214/mali-1772705424.html

мали

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мали, франция