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СМИ: при нападении боевиков в Мали погибли более 25 солдат
СМИ: при нападении боевиков в Мали погибли более 25 солдат - РИА Новости, 05.03.2022
СМИ: при нападении боевиков в Мали погибли более 25 солдат
Более 25 солдат малийской армии погибли, более 30 пострадали в результате нападения джихадистов на военный лагерь в центральной части Мали, передает агентство... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T07:07
2022-03-05T07:23
в мире
мали
франция
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 25 солдат малийской армии погибли, более 30 пострадали в результате нападения джихадистов на военный лагерь в центральной части Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.Согласно данным армии Мали, в результате атаки 27 солдат погибли, 33 получили ранения, семеро солдат пропали без вести. Военным удалось нейтрализовать 47 нападавших.Как сообщил агентству французский военный источник, сотни джихадистов напали рано утром на военный лагерь, в котором размещались около 150 солдат. По данным источника, число жертв варьируется от 40 до 50, более 20 пострадали. Кроме того, нападавшим удалось захватить 21 военную машину, в том числе танки.Согласно агентству, нападение произошло на фоне заявлений Франции о выводе военных из страны.Ранее Елисейский дворец сообщил, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
https://ria.ru/20220214/mali-1772705424.html
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в мире, мали, франция
07:07 05.03.2022 (обновлено: 07:23 05.03.2022)
 
СМИ: при нападении боевиков в Мали погибли более 25 солдат

AFP: при нападении боевиков в Мали погибли 27 солдат, 33 получили ранения

© AP PhotoВоеннослужащие в столице Мали
Военнослужащие в столице Мали - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo
Военнослужащие в столице Мали
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 25 солдат малийской армии погибли, более 30 пострадали в результате нападения джихадистов на военный лагерь в центральной части Мали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии.
Согласно данным армии Мали, в результате атаки 27 солдат погибли, 33 получили ранения, семеро солдат пропали без вести. Военным удалось нейтрализовать 47 нападавших.
Как сообщил агентству французский военный источник, сотни джихадистов напали рано утром на военный лагерь, в котором размещались около 150 солдат. По данным источника, число жертв варьируется от 40 до 50, более 20 пострадали. Кроме того, нападавшим удалось захватить 21 военную машину, в том числе танки.
Согласно агентству, нападение произошло на фоне заявлений Франции о выводе военных из страны.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Франция, ее европейские союзники по операции "Такуба" и Канада решили инициировать скоординированный вывод войск из Мали из-за несогласия с переходными властями этой страны. Вывод французских войск из Мали займет от четырех до шести месяцев, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. После этого правительство Мали призвало Францию вывести войска, задействованные в операциях "Бархан" и "Такуба", "без промедлений" и под контролем малийских властей.
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