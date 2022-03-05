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СМИ: Louis Vuitton, Hermes и Chanel временно закрывают магазины в России
СМИ: Louis Vuitton, Hermes и Chanel временно закрывают магазины в России - РИА Новости, 05.03.2022
СМИ: Louis Vuitton, Hermes и Chanel временно закрывают магазины в России
Французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрывают свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, передает агентство... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T01:05
2022-03-05T16:36
россия
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрывают свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, передает агентство Франс-Пресс.Как сообщил агентству представитель Louis Vuitton, 124 магазина в России будут закрыты с 6 марта "учитывая ситуацию в регионе". Ранее французский модный дом объявил, что пожертвовал один миллион евро на помощь детям и семьям на Украине, пострадавшим от конфликта.Как заявил модный дом Chanel, у которого в России 17 бутиков, "серьезная неопределенность и сложности в работе" вынудили его закрыть магазины, прекратить поставку товаров в Россию и приостановить интернет-торговлю.Ранее о приостановке своей деятельность на территории России сообщили многие зарубежные компании, в том числе шведская компания ИКЕА. сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb, сайт сервиса бронирования Booking.com.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия, общество
01:05 05.03.2022 (обновлено: 16:36 05.03.2022)
 
СМИ: Louis Vuitton, Hermes и Chanel временно закрывают магазины в России

AFP: модные дома Louis Vuitton, Hermes и Chanel временно закрывают магазины в России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМужчина с фирменным пакетом Dior в Москве
Мужчина с фирменным пакетом Dior в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мужчина с фирменным пакетом Dior в Москве
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрывают свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, передает агентство Франс-Пресс.
Как сообщил агентству представитель Louis Vuitton, 124 магазина в России будут закрыты с 6 марта "учитывая ситуацию в регионе". Ранее французский модный дом объявил, что пожертвовал один миллион евро на помощь детям и семьям на Украине, пострадавшим от конфликта.
"Мы с сожалением приняли решение временно закрыть наши магазины в России и приостановить всю коммерческую деятельность с 4 марта", - приводит агентство заявление Hermes.
Как заявил модный дом Chanel, у которого в России 17 бутиков, "серьезная неопределенность и сложности в работе" вынудили его закрыть магазины, прекратить поставку товаров в Россию и приостановить интернет-торговлю.
Ранее о приостановке своей деятельность на территории России сообщили многие зарубежные компании, в том числе шведская компания ИКЕА. сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb, сайт сервиса бронирования Booking.com.
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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