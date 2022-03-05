https://ria.ru/20220305/magaziny-1776629234.html

СМИ: Louis Vuitton, Hermes и Chanel временно закрывают магазины в России

СМИ: Louis Vuitton, Hermes и Chanel временно закрывают магазины в России - РИА Новости, 05.03.2022

СМИ: Louis Vuitton, Hermes и Chanel временно закрывают магазины в России

Французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрывают свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, передает агентство... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T01:05

2022-03-05T01:05

2022-03-05T16:36

россия

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрывают свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, передает агентство Франс-Пресс.Как сообщил агентству представитель Louis Vuitton, 124 магазина в России будут закрыты с 6 марта "учитывая ситуацию в регионе". Ранее французский модный дом объявил, что пожертвовал один миллион евро на помощь детям и семьям на Украине, пострадавшим от конфликта.Как заявил модный дом Chanel, у которого в России 17 бутиков, "серьезная неопределенность и сложности в работе" вынудили его закрыть магазины, прекратить поставку товаров в Россию и приостановить интернет-торговлю.Ранее о приостановке своей деятельность на территории России сообщили многие зарубежные компании, в том числе шведская компания ИКЕА. сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb, сайт сервиса бронирования Booking.com.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество