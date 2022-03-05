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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/lnr-1776661534.html
Российскую границу за сутки пересекли пять тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
Российскую границу за сутки пересекли пять тысяч беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 05.03.2022
Российскую границу за сутки пересекли пять тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
Свыше 5 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:20
2022-03-05T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
лнр
днр
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Свыше 5 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области."За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 5000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, лнр, днр, ростовская область
10:20 05.03.2022 (обновлено: 10:58 05.03.2022)
 
Российскую границу за сутки пересекли пять тысяч беженцев из ЛНР и ДНР

Российскую границу за сутки пересекли более пяти тысяч беженцев из ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Свыше 5 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР пересекли пункты пропуска на границе с Россией за сутки, сообщает погрануправление ФСБ РФ по Ростовской области.
"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 5000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРРостовская область
 
 
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