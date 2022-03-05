https://ria.ru/20220305/lnr-1776657425.html

Войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка

Войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка - РИА Новости, 05.03.2022

Войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка

Народная милиция ЛНР при поддержке российских войск вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:01

2022-03-05T10:01

2022-03-05T11:52

в мире

лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155956/65/1559566561_0:143:3065:1867_1920x0_80_0_0_b0a099ebdd53e7f372524b4e7d7f779b.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Народная милиция ЛНР при поддержке российских войск вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка", — рассказал он.Подразделения Вооруженных сил ДНР за ночь продвинулись на 27 километров. "Взяты под контроль <...> Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка", — добавил Конашенков.В результате наступления российской армии удалось занять десять населенных пунктов: Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/tishina-1776650987.html

https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html

https://ria.ru/20220305/geroy-1776641530.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), признание днр и лнр в россии