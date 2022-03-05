10:01 05.03.2022 (обновлено: 11:52 05.03.2022)
Войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка
Минобороны России: войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка
Военнослужащие ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Народная милиция ЛНР при поддержке российских войск вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка", — рассказал он.
"Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка", — рассказал он.
Подразделения Вооруженных сил ДНР за ночь продвинулись на 27 километров.
"Взяты под контроль <...> Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка", — добавил Конашенков.
В результате наступления российской армии удалось занять десять населенных пунктов: Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка.
В результате наступления российской армии удалось занять десять населенных пунктов: Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.