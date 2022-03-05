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Войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка
Войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка - РИА Новости, 05.03.2022
Войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка
Народная милиция ЛНР при поддержке российских войск вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка, сообщил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:01
2022-03-05T11:52
в мире
лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Народная милиция ЛНР при поддержке российских войск вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка", — рассказал он.Подразделения Вооруженных сил ДНР за ночь продвинулись на 27 километров. "Взяты под контроль &lt;...&gt; Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка", — добавил Конашенков.В результате наступления российской армии удалось занять десять населенных пунктов: Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/tishina-1776650987.html
https://ria.ru/20220305/provokatsiya-1776652035.html
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в мире, лнр, министерство обороны рф (минобороны рф), признание днр и лнр в россии
10:01 05.03.2022 (обновлено: 11:52 05.03.2022)
 
Войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка

Минобороны России: войска ЛНР вышли на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР
Военнослужащие ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Народная милиция ЛНР при поддержке российских войск вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка", — рассказал он.
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"Взяты под контроль <...> Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка", — добавил Конашенков.

В результате наступления российской армии удалось занять десять населенных пунктов: Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка.
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Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.
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