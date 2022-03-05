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Идеи, как решить проблему с лизинговыми компаниями, есть, заявил Путин
Идеи, как решить проблему с лизинговыми компаниями, есть, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
Идеи, как решить проблему с лизинговыми компаниями, есть, заявил Путин
Министр транспорта Виталий Савельев имеет предложения по решению проблем с лизинговыми самолетами российских авиакомпаний и отказом западных компаний на... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:43
2022-03-05T17:11
владимир путин
экономика
россия
евросоюз
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев имеет предложения по решению проблем с лизинговыми самолетами российских авиакомпаний и отказом западных компаний на поставку запчастей, сказал президент Владимир Путин на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний.Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются, в том числе, на действующие контракты с европейскими лизингодателями."Лизинговые компании и запчасти - я сейчас не буду вдаваться в детали. Но у вашего бывшего руководителя - сегодня министра транспорта - есть на этот счет соображения, он докладывает их регулярно, по утрам звонит, практически каждый день, и в целом я поддерживаю эти соображения", - сказал Путин."Исхожу из того, что летать мы будем", - заключил Путин.
https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html
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владимир путин, экономика, россия, евросоюз
16:43 05.03.2022 (обновлено: 17:11 05.03.2022)
 
Идеи, как решить проблему с лизинговыми компаниями, есть, заявил Путин

Путин заявил, что у министра транспорта есть предложения по проблеме с лизингом самолетов

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев имеет предложения по решению проблем с лизинговыми самолетами российских авиакомпаний и отказом западных компаний на поставку запчастей, сказал президент Владимир Путин на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний.
Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются, в том числе, на действующие контракты с европейскими лизингодателями.
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"Лизинговые компании и запчасти - я сейчас не буду вдаваться в детали. Но у вашего бывшего руководителя - сегодня министра транспорта - есть на этот счет соображения, он докладывает их регулярно, по утрам звонит, практически каждый день, и в целом я поддерживаю эти соображения", - сказал Путин.
"Дадим ему возможность вести переговоры с партнерами, надеюсь, что они договорятся о том, что лежит и в зоне их собственных интересов", - добавил президент.
"Исхожу из того, что летать мы будем", - заключил Путин.
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