16:43 05.03.2022 (обновлено: 17:11 05.03.2022)
Идеи, как решить проблему с лизинговыми компаниями, есть, заявил Путин
Путин заявил, что у министра транспорта есть предложения по проблеме с лизингом самолетов
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев имеет предложения по решению проблем с лизинговыми самолетами российских авиакомпаний и отказом западных компаний на поставку запчастей, сказал президент Владимир Путин на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний.
Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются, в том числе, на действующие контракты с европейскими лизингодателями.
"Лизинговые компании и запчасти - я сейчас не буду вдаваться в детали. Но у вашего бывшего руководителя - сегодня министра транспорта - есть на этот счет соображения, он докладывает их регулярно, по утрам звонит, практически каждый день, и в целом я поддерживаю эти соображения", - сказал Путин.
"Дадим ему возможность вести переговоры с партнерами, надеюсь, что они договорятся о том, что лежит и в зоне их собственных интересов", - добавил президент.
"Исхожу из того, что летать мы будем", - заключил Путин.
18 октября 2021, 11:41В Ирландии заявили о сложностях отказа от лизинга самолетов "Белавии"