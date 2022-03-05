https://ria.ru/20220305/lizing-1776781029.html

Идеи, как решить проблему с лизинговыми компаниями, есть, заявил Путин

Идеи, как решить проблему с лизинговыми компаниями, есть, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

Идеи, как решить проблему с лизинговыми компаниями, есть, заявил Путин

Министр транспорта Виталий Савельев имеет предложения по решению проблем с лизинговыми самолетами российских авиакомпаний и отказом западных компаний на... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:43

2022-03-05T16:43

2022-03-05T17:11

владимир путин

экономика

россия

евросоюз

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министр транспорта Виталий Савельев имеет предложения по решению проблем с лизинговыми самолетами российских авиакомпаний и отказом западных компаний на поставку запчастей, сказал президент Владимир Путин на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний.Евросоюз на прошлой неделе обнародовал пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещаются поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Кроме того, ранее СМИ писали, что санкции ЕС распространяются, в том числе, на действующие контракты с европейскими лизингодателями."Лизинговые компании и запчасти - я сейчас не буду вдаваться в детали. Но у вашего бывшего руководителя - сегодня министра транспорта - есть на этот счет соображения, он докладывает их регулярно, по утрам звонит, практически каждый день, и в целом я поддерживаю эти соображения", - сказал Путин."Исхожу из того, что летать мы будем", - заключил Путин.

https://ria.ru/20220303/samolety-1776109851.html

https://ria.ru/20211018/irlandiya-1755000786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, экономика, россия, евросоюз