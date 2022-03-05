https://ria.ru/20220305/lizing-1776596643.html

КМСП сохраняет для малого бизнеса низкие ставки по лизингу

КМСП сохраняет для малого бизнеса низкие ставки по лизингу - РИА Новости, 05.03.2022

КМСП сохраняет для малого бизнеса низкие ставки по лизингу

Корпорация МСП сохраняет ставку на уровне 6% годовых для приобретения в лизинг отечественного оборудования и 8% годовых – для зарубежного оборудования, сообщил... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:00

2022-03-05T09:00

2022-03-05T12:06

корпорация мсп

мсп банк

россия

экономика

александр исаевич

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Корпорация МСП сохраняет ставку на уровне 6% годовых для приобретения в лизинг отечественного оборудования и 8% годовых – для зарубежного оборудования, сообщил генеральный директор КМСП Александр Исаевич.Также сохранятся услуги по оформлению всей необходимой документации и доставке оборудования от производителя до предприятия.Корпорация МСП предоставляет без аванса лизинговую поддержку на сумму от 2,5 миллионов до 50 миллионов рублей на сроки от 13 до 60 месяцев при наличии поручительства региональной гарантийной организации (РГО). Поручительство РГО должно обеспечивать не менее 30% от стоимости предмета лизинга. Подать заявку можно на сайте КМСП.Для высокотехнологичного и инновационного производства, поставщиков такого оборудования для крупнейших заказчиков, а также для развития сельхозкооперации сроки лизинга продлеваются до 84 месяцев при авансовом платеже от 10%.Для компаний в моногородах, на территориях опережающего социально-экономического развития и Арктической зоны РФ предусмотрена лизинговая поддержка в объеме до 50 миллионов рублей на срок от 13 до 60 или 84 месяцев при авансовом платеже от 15%.Корпорация МСП дополнительно оказывает лизинговую поддержку социально значимым проектам предпринимателей. Для таких проектов предусмотрено финансирование от 1-5 миллионов рублей на срок от 13-60 месяцев при авансовом платеже на сумму от 15% годовых.Корпорация МСП предоставляет лизинговое финансирование при помощи четырех дочерних лизинговых компаний в Республиках Татарстан и Башкортостан, Республике Саха (Якутия) и Ярославской области. Предприниматель из любого региона страны может получить лизинговую поддержку обратившись в одну из компаний.Лизинговая поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20211122/korporatsiya-1759912538.html

https://ria.ru/20220303/kovid-ogranicheniya-1776272999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, мсп банк, россия, экономика, александр исаевич