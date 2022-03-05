В Ленобласти достраивают второй паром для связи региона с Калининградом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. В Ленинградской области на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге строят второй паром, который, как и "Маршал Рокоссовский", свяжет регион с Калининградом, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, в кооперации ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) и верфи Kuzey Star Shipyard по поручению правительства Российской Федерации строится паром "Генерал Черняховский". Судно будет работать как на СПГ, так и на дизельном топливе с низким содержанием серы.
"Для нас большая честь, что первый в России двухтопливный железнодорожный паром был построен по заказу "Росморпорта" на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге, и там же строится паром "Генерал Черняховский". Это доказательство того, что мы умеем строить современные морские суда и паромы. Эти паромы помогут связать Ленинградскую область, Россию и Калининград надежным сообщением", — отметил Дрозденко.
Накануне в свой первый рейс из Усть-Луги в Калининград отправился новый автомобильно-железнодорожный паром "Маршал Рокоссовский", построенный в Ленинградской области. Использование на пароме экологически чистого топлива позволит – по сравнению с аналогичными судами на традиционном тяжелом топливе – уменьшить выбросы углекислого газа на 20–30%, оксидов азота – более чем на 90%, оксидов серы и сажи – на 100%, напомнили, в свою очередь, в пресс-службе обладминистрации.