https://ria.ru/20220305/lenoblast-1776702823.html

В Ленобласти достраивают второй паром для связи региона с Калининградом

В Ленобласти достраивают второй паром для связи региона с Калининградом - РИА Новости, 05.03.2022

В Ленобласти достраивают второй паром для связи региона с Калининградом

В Ленинградской области на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге строят второй паром, который, как и "Маршал Рокоссовский", свяжет регион РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:47

2022-03-05T12:47

2022-03-05T12:47

ленинградская область

калининград

росморпорт

объединенная судостроительная корпорация

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. В Ленинградской области на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге строят второй паром, который, как и "Маршал Рокоссовский", свяжет регион с Калининградом, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, в кооперации ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) и верфи Kuzey Star Shipyard по поручению правительства Российской Федерации строится паром "Генерал Черняховский". Судно будет работать как на СПГ, так и на дизельном топливе с низким содержанием серы."Для нас большая честь, что первый в России двухтопливный железнодорожный паром был построен по заказу "Росморпорта" на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге, и там же строится паром "Генерал Черняховский". Это доказательство того, что мы умеем строить современные морские суда и паромы. Эти паромы помогут связать Ленинградскую область, Россию и Калининград надежным сообщением", — отметил Дрозденко.Накануне в свой первый рейс из Усть-Луги в Калининград отправился новый автомобильно-железнодорожный паром "Маршал Рокоссовский", построенный в Ленинградской области. Использование на пароме экологически чистого топлива позволит – по сравнению с аналогичными судами на традиционном тяжелом топливе – уменьшить выбросы углекислого газа на 20–30%, оксидов азота – более чем на 90%, оксидов серы и сажи – на 100%, напомнили, в свою очередь, в пресс-службе обладминистрации.

https://ria.ru/20220302/lenoblast-1776040991.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калининград, росморпорт, объединенная судостроительная корпорация