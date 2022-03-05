https://ria.ru/20220305/laboratoriya-1776731503.html

РЭЦ и Росаккредитация проверили лабораторию, контролирующую качество рыбы

РЭЦ и Росаккредитация проверили лабораторию, контролирующую качество рыбы - РИА Новости, 05.03.2022

РЭЦ и Росаккредитация проверили лабораторию, контролирующую качество рыбы

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ) и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) 3 марта 2022 года провели аудит опорной лаборатории - ФГБУ... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:25

2022-03-05T14:25

2022-03-05T16:29

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ) и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) 3 марта 2022 года провели аудит опорной лаборатории - ФГБУ "Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры", сообщает центр.Данная лаборатория проводит исследования продукции водного промысла и аквакультуры по методикам зарубежных стандартов, которые признаются, в том числе в Китае, странах ЕС и Юго-Восточной Азии.В ходе аудита члены технической комиссии Росаккредитации и РЭЦ посетили отделы химико-токсикологических, молекулярно-диагностических, микробиологических исследований опорной лаборатории, которые задействованы в проверках продукции на экспорт.Представителям комиссии были продемонстрированы лабораторные измерения на определение наличия красителей, биотоксинов метилртути в рыбном филе и морских гребешках. Кроме того, особое внимание было уделено процессу определения ДНК штрих-кодирования рыбы и рыбной продукции методом секвенирования на высокоточном оборудовании.

https://ria.ru/20220207/barery-1771473479.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)