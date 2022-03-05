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Глава Крыма Аксенов прокомментировал дискриминацию русских на Западе
Глава Крыма Аксенов прокомментировал дискриминацию русских на Западе - РИА Новости, 05.03.2022
Глава Крыма Аксенов прокомментировал дискриминацию русских на Западе
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал расизмом массовые случаи дискриминации русских в странах Запада по национальному признаку, по его мнению, это проявление... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:10
2022-03-05T14:14
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал расизмом массовые случаи дискриминации русских в странах Запада по национальному признаку, по его мнению, это проявление ненависти, копившейся много лет после окончания Второй мировой войны."СМИ сообщают о массовых случаях дискриминации русских в странах Запада по национальному признаку… Нацистское нутро наших бывших "партнеров" лезет наружу. Прорвалась ненависть, копившаяся много лет, после окончания Второй мировой войны, но не получавшая выхода. Теперь удобный случай представился. И все это под аккомпанемент болтовни о толерантности, демократии, свободе и прочих европейских ценностях, которые, как теперь выясняется, на русских и русскоязычных не распространяются. Конечно, это расизм в чистом виде", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По мнению Аксенова, если они не остановятся, надо принимать аналогичные меры к гражданам тех стран, которые допускают дискриминацию русских. "И отвечать зеркально – не обслуживать в магазинах, ничего не продавать и так далее. Конечно, все это будет не проявлением официальной позиции государства, а в рамках инициатив общественности. Западные русофобы должны выучить русскую пословицу: какой привет, такой ответ", - добавил он.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220305/germaniya-1776659725.html
россия
украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
14:10 05.03.2022 (обновлено: 14:14 05.03.2022)
 
Глава Крыма Аксенов прокомментировал дискриминацию русских на Западе

Глава Крыма о дискриминации русских на Западе: прорвалась ненависть, копившаяся много лет

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал расизмом массовые случаи дискриминации русских в странах Запада по национальному признаку, по его мнению, это проявление ненависти, копившейся много лет после окончания Второй мировой войны.
"СМИ сообщают о массовых случаях дискриминации русских в странах Запада по национальному признаку… Нацистское нутро наших бывших "партнеров" лезет наружу. Прорвалась ненависть, копившаяся много лет, после окончания Второй мировой войны, но не получавшая выхода. Теперь удобный случай представился. И все это под аккомпанемент болтовни о толерантности, демократии, свободе и прочих европейских ценностях, которые, как теперь выясняется, на русских и русскоязычных не распространяются. Конечно, это расизм в чистом виде", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По мнению Аксенова, если они не остановятся, надо принимать аналогичные меры к гражданам тех стран, которые допускают дискриминацию русских. "И отвечать зеркально – не обслуживать в магазинах, ничего не продавать и так далее. Конечно, все это будет не проявлением официальной позиции государства, а в рамках инициатив общественности. Западные русофобы должны выучить русскую пословицу: какой привет, такой ответ", - добавил он.
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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