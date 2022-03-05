https://ria.ru/20220305/krym-1776726913.html

Глава Крыма Аксенов прокомментировал дискриминацию русских на Западе

Глава Крыма Аксенов прокомментировал дискриминацию русских на Западе - РИА Новости, 05.03.2022

Глава Крыма Аксенов прокомментировал дискриминацию русских на Западе

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал расизмом массовые случаи дискриминации русских в странах Запада по национальному признаку, по его мнению, это проявление... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:10

2022-03-05T14:10

2022-03-05T14:14

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал расизмом массовые случаи дискриминации русских в странах Запада по национальному признаку, по его мнению, это проявление ненависти, копившейся много лет после окончания Второй мировой войны."СМИ сообщают о массовых случаях дискриминации русских в странах Запада по национальному признаку… Нацистское нутро наших бывших "партнеров" лезет наружу. Прорвалась ненависть, копившаяся много лет, после окончания Второй мировой войны, но не получавшая выхода. Теперь удобный случай представился. И все это под аккомпанемент болтовни о толерантности, демократии, свободе и прочих европейских ценностях, которые, как теперь выясняется, на русских и русскоязычных не распространяются. Конечно, это расизм в чистом виде", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По мнению Аксенова, если они не остановятся, надо принимать аналогичные меры к гражданам тех стран, которые допускают дискриминацию русских. "И отвечать зеркально – не обслуживать в магазинах, ничего не продавать и так далее. Конечно, все это будет не проявлением официальной позиции государства, а в рамках инициатив общественности. Западные русофобы должны выучить русскую пословицу: какой привет, такой ответ", - добавил он.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220305/germaniya-1776659725.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс