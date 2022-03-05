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В Крыму назвали новые претензии украинских властей на полуостров истерикой
В Крыму назвали новые претензии украинских властей на полуостров истерикой - РИА Новости, 05.03.2022
В Крыму назвали новые претензии украинских властей на полуостров истерикой
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал истерикой новые претензии украинских властей на... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:08
2022-03-05T10:08
владимир путин
россия
киев
сша
вооруженные силы рф
верховная рада украины
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал истерикой новые претензии украинских властей на полуостров.Ранее Верховная рада Украины призвала ЕС, США и другие страны обеспечить сохранение санкций против России до прекращения операции РФ и возвращения ДНР, ЛНР и Крыма под контроль Киева."Истерика и конвульсии. Какой Крым, если наши вооруженные силы уже под Киевом. Вопрос о сохранении санкций давно уже неактуален, так же, как и новые претензии киевских властей на полуостров и народные республики Донбасса, которые выбрали Россию и ушли навсегда", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, если у депутатов украинского парламента "осталась хоть капля разума, то они должны в срочном порядке обсуждать вопрос о безоговорочной капитуляции с целью сохранения своей страны".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На 4 марта, поражены более 1,8 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 635 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220304/krym-1776554650.html
https://ria.ru/20220304/khakery-1776563131.html
https://ria.ru/20220303/ugrozy-1776255305.html
россия
киев
сша
республика крым
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владимир путин, россия, киев, сша, вооруженные силы рф, верховная рада украины, в мире, республика крым, юрий гемпель
10:08 05.03.2022
 
В Крыму назвали новые претензии украинских властей на полуостров истерикой

Крымский депутат Гемпель назвал новые претензии украинских властей на полуостров истерикой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал истерикой новые претензии украинских властей на полуостров.
Ранее Верховная рада Украины призвала ЕС, США и другие страны обеспечить сохранение санкций против России до прекращения операции РФ и возвращения ДНР, ЛНР и Крыма под контроль Киева.
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:41
Глава Крыма заявил, что России объявили информационную войну
"Истерика и конвульсии. Какой Крым, если наши вооруженные силы уже под Киевом. Вопрос о сохранении санкций давно уже неактуален, так же, как и новые претензии киевских властей на полуостров и народные республики Донбасса, которые выбрали Россию и ушли навсегда", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, если у депутатов украинского парламента "осталась хоть капля разума, то они должны в срочном порядке обсуждать вопрос о безоговорочной капитуляции с целью сохранения своей страны".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 17:17
Крым подвергся масштабной хакерской атаке
На 4 марта, поражены более 1,8 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 635 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 14:09
В Крыму назвали угрозы Зеленского показателем бессилия
 
Владимир ПутинРоссияКиевСШАВооруженные силы РФВерховная Рада УкраиныВ миреРеспублика КрымЮрий Гемпель
 
 
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