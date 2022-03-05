https://ria.ru/20220305/kredity-1776784582.html

В России запустили антикризисные оборотные кредиты для бизнеса

В России запустили антикризисные оборотные кредиты для бизнеса - РИА Новости, 05.03.2022

В России запустили антикризисные оборотные кредиты для бизнеса

Центральный банк РФ вместе с правительством разработали меры для поддержки малого и среднего предпринимательства в кризисное время: бизнес получит оборотные... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:55

2022-03-05T16:55

2022-03-05T17:12

экономика

центральный банк рф (цб рф)

правительство рф

россия

корпорация мсп

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Центральный банк РФ вместе с правительством разработали меры для поддержки малого и среднего предпринимательства в кризисное время: бизнес получит оборотные кредиты на срок до года, для малого бизнеса ставка составит до 15% годовых, средние предприятия - до 13,5%, говорится в сообщении регулятора."Банк России во взаимодействии с правительством Российской Федерации разработал антикризисные программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Они дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трех лет", - говорится в сообщении.Оборотное кредитование позволит малым предприятиям получить льготный кредит или рефинансировать ранее полученный. Ставка по таким кредитам для малого бизнеса будет не выше 15%, а для средних предприятий - не выше 13,5% годовых. "Объем кредитования составит 340 миллиардов рублей. Срок действия программы - до 30 декабря 2022 года", - отметили в ЦБ.Также ЦБ совместно с АО "Корпорация "МСП" предоставят инвестиционные кредиты по их совместной расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП. Ставки по живой программе тоже будут не выше 15% для малых и 13,5% для средних предприятий."На обе программы выделен лимит в размере 500 миллиардов рублей. Таким образом, общая сумма по программам поддержки с учетом существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 миллиардов рублей", - добавили в регуляторе.В реализации этих программ примет участие широкий круг банков, обратили внимание в Банке России.

https://ria.ru/20220304/biznes-1776440155.html

https://ria.ru/20220303/siluanov-1776381071.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, центральный банк рф (цб рф), правительство рф, россия, корпорация мсп