https://ria.ru/20220305/kredit-1776628375.html

Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму 500 миллионов долларов

Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму 500 миллионов долларов - РИА Новости, 05.03.2022

Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму 500 миллионов долларов

Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму в 500 миллионов долларов и прорабатывает пакет дополнительной помощи в размере 200 миллионов долларов,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T00:54

2022-03-05T00:54

2022-03-05T00:58

в мире

украина

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму в 500 миллионов долларов и прорабатывает пакет дополнительной помощи в размере 200 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе по итогам разговора президента ВБ Дэвида Мэлпасса с Владимиром Зеленским."Президент Мэлпасс подтвердил, что Всемирный банк сегодня представляет на утверждение совету директоров дополнительный заем Украине. Президент Мэлпасс отметил, что заем <...> увеличивается за счет гарантий двусторонних партнеров, включая Нидерланды и Швецию, что позволяет довести общий объем поддержки почти до 500 миллионов долларов", - сказано в сообщении банка.Мэлпасс также сообщил, что Всемирный банк работает над подготовкой новых и реструктуризацией существующих проектов для оказания дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов к концу марта.

https://ria.ru/20220305/sammit-1776626343.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, всемирный банк