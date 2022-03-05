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Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму 500 миллионов долларов
Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму 500 миллионов долларов - РИА Новости, 05.03.2022
Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму 500 миллионов долларов
Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму в 500 миллионов долларов и прорабатывает пакет дополнительной помощи в размере 200 миллионов долларов,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T00:54
2022-03-05T00:58
в мире
украина
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму в 500 миллионов долларов и прорабатывает пакет дополнительной помощи в размере 200 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе по итогам разговора президента ВБ Дэвида Мэлпасса с Владимиром Зеленским."Президент Мэлпасс подтвердил, что Всемирный банк сегодня представляет на утверждение совету директоров дополнительный заем Украине. Президент Мэлпасс отметил, что заем &lt;...&gt; увеличивается за счет гарантий двусторонних партнеров, включая Нидерланды и Швецию, что позволяет довести общий объем поддержки почти до 500 миллионов долларов", - сказано в сообщении банка.Мэлпасс также сообщил, что Всемирный банк работает над подготовкой новых и реструктуризацией существующих проектов для оказания дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов к концу марта.
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в мире, украина, всемирный банк
00:54 05.03.2022 (обновлено: 00:58 05.03.2022)
 
Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму 500 миллионов долларов

Всемирный банк предоставит кредит Украине на сумму 500 миллионов долларов

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Всемирный банк подготовил кредит Украине на сумму в 500 миллионов долларов и прорабатывает пакет дополнительной помощи в размере 200 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе по итогам разговора президента ВБ Дэвида Мэлпасса с Владимиром Зеленским.
"Президент Мэлпасс подтвердил, что Всемирный банк сегодня представляет на утверждение совету директоров дополнительный заем Украине. Президент Мэлпасс отметил, что заем <...> увеличивается за счет гарантий двусторонних партнеров, включая Нидерланды и Швецию, что позволяет довести общий объем поддержки почти до 500 миллионов долларов", - сказано в сообщении банка.
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Мэлпасс также сообщил, что Всемирный банк работает над подготовкой новых и реструктуризацией существующих проектов для оказания дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов к концу марта.
 
В миреУкраинаВсемирный банк
 
 
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