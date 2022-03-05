https://ria.ru/20220305/koronavirus-1776728235.html

В Новгородской области сняли некоторые ограничения по COVID-19

В Новгородской области сняли некоторые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 05.03.2022

В Новгородской области сняли некоторые ограничения по COVID-19

Почти все ограничения по коронавирусу, кроме масочного режима, отменены в Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:16

2022-03-05T14:16

2022-03-05T14:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Почти все ограничения по коронавирусу, кроме масочного режима, отменены в Новгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона."Внесены очередные изменения в указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности". Документом снимается большинство ограничений, введенных ранее", - говорится в сообщении.Так, в регионе не будет ограничений по проведению массовых развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных и рекламных мероприятий. Также нет требований по заполняемости залов в учреждениях культуры и спорта, не ограничено и время работы заведений общепита. Регистрация брака проводится без ограничения количества участников."При этом обязательным остается соблюдение масочного режима. Беременным женщинам и лицам старше 60 лет рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей", - информируют новгородские власти.Ранее 24 февраля в Новгородской области отменили обязательное предъявление QR-кодов или ПЦР-тестов при посещении фитнес-центров, плавательных бассейнов, театров, концертных и культурно-досуговых организаций, музеев, кинотеатров и заведений общепита. Детям до 14 лет разрешили посещать ТРЦ без сопровождения родителей.

https://ria.ru/20220305/omikron-1776670181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новгородская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, общество, здоровье - общество