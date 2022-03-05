Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220305/koronavirus-1776683025.html
В Подмосковье за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 05.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса за прошедшие сутки увеличилось в Московской области на 1409, следует из опубликованных в субботу данных на сайте... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:36
2022-03-05T11:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
здоровье - общество
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569909556_0:102:2560:1542_1920x0_80_0_0_c65eabf6f60220cabff96f091e46dba7.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за прошедшие сутки увеличилось в Московской области на 1409, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, умерли 15 человек.Днем ранее число вновь выявленных случаев COVID-19 составляло 1565.
https://ria.ru/20220305/omikron-1776670181.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569909556_185:0:2377:1644_1920x0_80_0_0_41c7622675a1fa24cc36c42d0f55bec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, общество, россия, московская область (подмосковье)
11:36 05.03.2022
 
В Подмосковье за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 1409 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек

© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в здании Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Врач в здании Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в здании Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за прошедшие сутки увеличилось в Московской области на 1409, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, умерли 15 человек.
Днем ранее число вновь выявленных случаев COVID-19 составляло 1565.
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы проводит пцр-исследование - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:53Распространение коронавируса
Главврач рассказала о сложностях в выявлении омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбществоРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала