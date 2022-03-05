https://ria.ru/20220305/koronavirus-1776683025.html

В Подмосковье за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 05.03.2022

В Подмосковье за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса за прошедшие сутки увеличилось в Московской области на 1409, следует из опубликованных в субботу данных на сайте... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:36

2022-03-05T11:36

2022-03-05T11:36

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за прошедшие сутки увеличилось в Московской области на 1409, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, умерли 15 человек.Днем ранее число вновь выявленных случаев COVID-19 составляло 1565.

https://ria.ru/20220305/omikron-1776670181.html

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Владимир Лаврентьев

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