https://ria.ru/20220305/koronavirus-1776683025.html
В Подмосковье за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 05.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса за прошедшие сутки увеличилось в Московской области на 1409, следует из опубликованных в субботу данных на сайте... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:36
2022-03-05T11:36
2022-03-05T11:36
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за прошедшие сутки увеличилось в Московской области на 1409, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, умерли 15 человек.Днем ранее число вновь выявленных случаев COVID-19 составляло 1565.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Подмосковье за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 1409 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек