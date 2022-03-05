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МИД: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры
МИД: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры - РИА Новости, 05.03.2022
МИД: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры
Россия с самого начала операции на Украине заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры для мирных жителей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:18
2022-03-05T14:18
2022-03-05T14:27
в мире
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия с самого начала операции на Украине заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры для мирных жителей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."С самого начала мы обозначили готовность обеспечить гуманитарные коридоры как для мирных жителей соответствующих населенных пунктов, так и для иностранных, которые оказались в это время на территории Украины", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым.
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776726579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, украина
14:18 05.03.2022 (обновлено: 14:27 05.03.2022)
МИД: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры
Глава МИД Лавров: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры