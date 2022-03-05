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МИД: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры
МИД: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры - РИА Новости, 05.03.2022
МИД: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры
Россия с самого начала операции на Украине заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры для мирных жителей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:18
2022-03-05T14:27
в мире
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия с самого начала операции на Украине заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры для мирных жителей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."С самого начала мы обозначили готовность обеспечить гуманитарные коридоры как для мирных жителей соответствующих населенных пунктов, так и для иностранных, которые оказались в это время на территории Украины", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым.
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в мире, сергей лавров, украина
14:18 05.03.2022 (обновлено: 14:27 05.03.2022)
 
МИД: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры

Глава МИД Лавров: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия с самого начала операции на Украине заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры для мирных жителей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"С самого начала мы обозначили готовность обеспечить гуманитарные коридоры как для мирных жителей соответствующих населенных пунктов, так и для иностранных, которые оказались в это время на территории Украины", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым.
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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