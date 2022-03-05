https://ria.ru/20220305/koridor-1776728896.html

МИД: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры

МИД: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры - РИА Новости, 05.03.2022

МИД: Россия с начала операции заявляла о готовности обеспечить гумкоридоры

Россия с самого начала операции на Украине заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры для мирных жителей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:18

2022-03-05T14:18

2022-03-05T14:27

в мире

сергей лавров

украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия с самого начала операции на Украине заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры для мирных жителей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."С самого начала мы обозначили готовность обеспечить гуманитарные коридоры как для мирных жителей соответствующих населенных пунктов, так и для иностранных, которые оказались в это время на территории Украины", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым.

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776726579.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, украина