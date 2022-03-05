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Украина делает все для того, чтобы гумкоридоры заработали, заявил Зеленский

Украина делает все для того, чтобы гумкоридоры заработали, заявил Зеленский - РИА Новости, 05.03.2022

Украина делает все для того, чтобы гумкоридоры заработали, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы договоренность по гуманитарным коридорам заработала. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:23

2022-03-05T12:23

2022-03-05T12:36

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы договоренность по гуманитарным коридорам заработала."Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность (об обеспечении гуманитарных коридоров - ред.) заработала. Это одна из главных задач именно сегодня", - сказал Зеленский в видеообращении. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.В пятницу Минобороны заявило, что на большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, самое тяжелое положение в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, украина, ситуация в днр и лнр