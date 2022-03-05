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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины
Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины - РИА Новости, 05.03.2022
Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:17
2022-03-05T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
владимир макей
сергей лавров
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."В ходе беседы коснулись вопросов открытия гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий либо оказавшихся в сложной ситуации на территории Украины", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в Facebook.
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в мире, белоруссия, россия, владимир макей , сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр
12:17 05.03.2022 (обновлено: 12:44 05.03.2022)
 
Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины

Главы МИД Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы коснулись вопросов открытия гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий либо оказавшихся в сложной ситуации на территории Украины", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в Facebook.
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияРоссияВладимир МакейСергей ЛавровУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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