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Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины
Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины - РИА Новости, 05.03.2022
Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:17
2022-03-05T12:17
2022-03-05T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
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владимир макей
сергей лавров
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."В ходе беседы коснулись вопросов открытия гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий либо оказавшихся в сложной ситуации на территории Украины", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в Facebook.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, владимир макей , сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр
12:17 05.03.2022 (обновлено: 12:44 05.03.2022)
Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины
Главы МИД Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины