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Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины

Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины - РИА Новости, 05.03.2022

Лавров и Макей обсудили гумкоридоры для эвакуации иностранцев с Украины

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:17

2022-03-05T12:17

2022-03-05T12:44

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым открытие гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."В ходе беседы коснулись вопросов открытия гуманитарных коридоров для эвакуации иностранных граждан из зон боевых действий либо оказавшихся в сложной ситуации на территории Украины", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в Facebook.

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, владимир макей , сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр