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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гумкоридоры
Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гумкоридоры - РИА Новости, 05.03.2022
Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гумкоридоры
Для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гуманитарные коридоры, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:23
2022-03-05T09:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
волноваха
мариуполь
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гуманитарные коридоры, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", - сказали в ведомстве.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, волноваха, мариуполь
09:23 05.03.2022 (обновлено: 09:45 05.03.2022)
 
Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гумкоридоры

Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гуманитарные коридоры

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Уничтоженная военная техника ВСУ на улице Волновахи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гуманитарные коридоры, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", - сказали в ведомстве.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 09:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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