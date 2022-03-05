https://ria.ru/20220305/koridor-1776650886.html
Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гумкоридоры
Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гумкоридоры - РИА Новости, 05.03.2022
Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гумкоридоры
Для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гуманитарные коридоры, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:23
2022-03-05T09:23
2022-03-05T09:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
волноваха
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776128961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e95dc71ba8c253d23ee236b5b7ae347c.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гуманитарные коридоры, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", - сказали в ведомстве.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/dokuchaevsk-1776651621.html
волноваха
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776128961_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_3277d56a013cb0ae37af298f63f833e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волноваха, мариуполь
09:23 05.03.2022 (обновлено: 09:45 05.03.2022)
Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гумкоридоры
Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гуманитарные коридоры