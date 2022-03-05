https://ria.ru/20220305/koridor-1776650886.html

Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гумкоридоры

Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гумкоридоры - РИА Новости, 05.03.2022

Для мирных жителей Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гумкоридоры

Для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гуманитарные коридоры, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:23

2022-03-05T09:23

2022-03-05T09:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

волноваха

мариуполь

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи в субботу откроют гуманитарные коридоры, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", - сказали в ведомстве.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/dokuchaevsk-1776651621.html

волноваха

мариуполь

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, волноваха, мариуполь