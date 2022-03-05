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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/kontrol-1776657646.html
ВС России взяли под контроль десять населенных пунктов за сутки
ВС России взяли под контроль десять населенных пунктов за сутки - РИА Новости, 05.03.2022
ВС России взяли под контроль десять населенных пунктов за сутки
Вооруженные Силы РФ, продвигаясь широким фронтом, за прошедшие сутки взяли под контроль 10 населенных пунктов, группировка ЛНР вышла на новый рубеж,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:02
2022-03-05T20:49
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ, продвигаясь широким фронтом, за прошедшие сутки взяли под контроль 10 населенных пунктов, группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка – Тельмаховка - Калиновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка", - заявил он.Подразделения российских Вооруженных Сил ведут наступательные действия широким фронтом и взяли 10 населенных пунктов под контроль, уточнил Конашенков."За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Конашенков о новых рубежах, "часе тишины" и гуманитарном коридоре
Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
10:02 05.03.2022 (обновлено: 20:49 05.03.2022)
 
ВС России взяли под контроль десять населенных пунктов за сутки

Минобороны: ВС России взяли под контроль десять населенных пунктов за сутки

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вооруженные Силы РФ, продвигаясь широким фронтом, за прошедшие сутки взяли под контроль 10 населенных пунктов, группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка – Тельмаховка - Калиновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка", - заявил он.
Подразделения российских Вооруженных Сил ведут наступательные действия широким фронтом и взяли 10 населенных пунктов под контроль, уточнил Конашенков.
"За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты Приображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка", - заявил он.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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