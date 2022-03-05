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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/konflikt-1776730662.html
Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО и России
Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО и России - РИА Новости, 05.03.2022
Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО и России
Президент Украины Владимир Зеленский пытается провоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:23
2022-03-05T15:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
нато
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
белоруссия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается провоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров."Не добавляют оптимизма постоянные озлобленные заявления господина Зеленского. &lt;...&gt; Немножко грубил он своим кураторам, обвинял их в бездействии (нежелании альянса устанавливать бесполетную зону над Украиной. — Прим. ред.). И у меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилась за него, как он надеялся, значит, он все-таки надеялся на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путем переговоров", — считает министр.По его словам, "милитаристский угар" украинского лидера указывает, что "переговоры ему не нужны"."Ну, будем надеяться, что такое настроение может поменяться сегодня, он человек настроения. Будем надеяться", — сказал Лавров.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Зеленский просил у НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, однако генсек альянса заявил, что организация не пойдет на это, поскольку такой шаг чреват прямым столкновением с Россией.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/zelenskiy-1776697742.html
https://ria.ru/20220305/sostoyanie-1776634249.html
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Лавров о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт между НАТО и Россией
Владимир Зеленский пытается провоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не добавляют оптимизма постоянные озлобленные заявления господина Зеленского", - сказал Лавров и напомнил о самом последнем заявлении Зеленского в адрес НАТО по нежеланию устанавливать бесполетную зону.
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в мире, россия, нато, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, белоруссия, украина
14:23 05.03.2022 (обновлено: 15:29 05.03.2022)
 
Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО и России

Глава МИД Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО с Россией

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается провоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Не добавляют оптимизма постоянные озлобленные заявления господина Зеленского. <...> Немножко грубил он своим кураторам, обвинял их в бездействии (нежелании альянса устанавливать бесполетную зону над Украиной. — Прим. ред.). И у меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилась за него, как он надеялся, значит, он все-таки надеялся на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путем переговоров", — считает министр.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 12:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский депутат Кива назвал Зеленского наркоманом
По его словам, "милитаристский угар" украинского лидера указывает, что "переговоры ему не нужны".
"Ну, будем надеяться, что такое настроение может поменяться сегодня, он человек настроения. Будем надеяться", — сказал Лавров.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Зеленский просил у НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, однако генсек альянса заявил, что организация не пойдет на это, поскольку такой шаг чреват прямым столкновением с Россией.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 3 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияНАТОВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровБелоруссияУкраина
 
 
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