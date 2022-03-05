https://ria.ru/20220305/konflikt-1776730662.html

Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО и России

Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО и России - РИА Новости, 05.03.2022

Лавров заявил о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт НАТО и России

Президент Украины Владимир Зеленский пытается провоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:23

2022-03-05T14:23

2022-03-05T15:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

нато

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

белоруссия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается провоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров."Не добавляют оптимизма постоянные озлобленные заявления господина Зеленского. <...> Немножко грубил он своим кураторам, обвинял их в бездействии (нежелании альянса устанавливать бесполетную зону над Украиной. — Прим. ред.). И у меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилась за него, как он надеялся, значит, он все-таки надеялся на урегулирование конфликта путем вовлечения НАТО во всю эту историю, а не путем переговоров", — считает министр.По его словам, "милитаристский угар" украинского лидера указывает, что "переговоры ему не нужны"."Ну, будем надеяться, что такое настроение может поменяться сегодня, он человек настроения. Будем надеяться", — сказал Лавров.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Зеленский просил у НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, однако генсек альянса заявил, что организация не пойдет на это, поскольку такой шаг чреват прямым столкновением с Россией.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/zelenskiy-1776697742.html

https://ria.ru/20220305/sostoyanie-1776634249.html

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Лавров о стремлении Зеленского спровоцировать конфликт между НАТО и Россией Владимир Зеленский пытается провоцировать конфликт между НАТО и Россией, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Не добавляют оптимизма постоянные озлобленные заявления господина Зеленского", - сказал Лавров и напомнил о самом последнем заявлении Зеленского в адрес НАТО по нежеланию устанавливать бесполетную зону. 2022-03-05T14:23 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, нато, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, белоруссия, украина