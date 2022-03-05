https://ria.ru/20220305/kompanii-1776634624.html

Fitch понизило рейтинг российских сырьевых компаний

Fitch понизило рейтинг российских сырьевых компаний - РИА Новости, 05.03.2022

Fitch понизило рейтинг российских сырьевых компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, и поместило их в список на РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T03:22

2022-03-05T03:22

2022-03-05T03:38

экономика

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства.Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) таких компаний, как "Газпром", "Татнефть", "Новатэк", "Лукойл", "Башнефть", "Северсталь", Новолипецкий, Магнитогорский металлургические комбинаты, "Металлоинвест", "Норильский никель", "Русал", "Алроса", "Сибур Холдинг"."Рейтинговые действия отражают серьезное потрясение для операционной среды в России и снижение финансовой гибкости", - поясняет агентство. Оно добавляет, что понижение рейтингов российских сырьевых компаний последовало за понижением суверенного рейтинга России до "В" с "ВВВ".Ранее агентство понизило рейтинги 32 российских банков, 11 энергетических компаний РФ, поместив их в список на пересмотр с возможностью понижения.

https://ria.ru/20220305/banki-1776626727.html

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Максим Горбачев

экономика, цены на нефть, россия