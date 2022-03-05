https://ria.ru/20220305/kompanii-1776634624.html
Fitch понизило рейтинг российских сырьевых компаний
Fitch понизило рейтинг российских сырьевых компаний - РИА Новости, 05.03.2022
Fitch понизило рейтинг российских сырьевых компаний
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, и поместило их в список на РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:22
2022-03-05T03:22
2022-03-05T03:38
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства.Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) таких компаний, как "Газпром", "Татнефть", "Новатэк", "Лукойл", "Башнефть", "Северсталь", Новолипецкий, Магнитогорский металлургические комбинаты, "Металлоинвест", "Норильский никель", "Русал", "Алроса", "Сибур Холдинг"."Рейтинговые действия отражают серьезное потрясение для операционной среды в России и снижение финансовой гибкости", - поясняет агентство. Оно добавляет, что понижение рейтингов российских сырьевых компаний последовало за понижением суверенного рейтинга России до "В" с "ВВВ".Ранее агентство понизило рейтинги 32 российских банков, 11 энергетических компаний РФ, поместив их в список на пересмотр с возможностью понижения.
https://ria.ru/20220305/banki-1776626727.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия
03:22 05.03.2022 (обновлено: 03:38 05.03.2022)
Fitch понизило рейтинг российских сырьевых компаний
Fitch понизило рейтинг 26 российских сырьевых компаний, включая "Лукойл" и "Газпром"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 26 российских компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, и поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства.
Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) таких компаний, как "Газпром", "Татнефть", "Новатэк", "Лукойл", "Башнефть", "Северсталь", Новолипецкий, Магнитогорский металлургические комбинаты, "Металлоинвест", "Норильский никель", "Русал", "Алроса", "Сибур Холдинг".
"Рейтинговые действия отражают серьезное потрясение для операционной среды в России и снижение финансовой гибкости", - поясняет агентство. Оно добавляет, что понижение рейтингов российских сырьевых компаний последовало за понижением суверенного рейтинга России до "В" с "ВВВ".
Ранее агентство понизило рейтинги 32 российских банков, 11 энергетических компаний РФ, поместив их в список на пересмотр с возможностью понижения.