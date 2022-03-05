https://ria.ru/20220305/kofe-1776636503.html

Эксперт предупредил о возможном подорожании чая и кофе

Эксперт предупредил о возможном подорожании чая и кофе - РИА Новости, 05.03.2022

Эксперт предупредил о возможном подорожании чая и кофе

Цены на импорт чая и кофе в Россию серьезно зависят от курса доллара, в связи с чем уже в ближайшее время закупочные цены для магазинов могут вырасти соразмерно РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T04:15

2022-03-05T04:15

2022-03-05T04:15

экономика

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Цены на импорт чая и кофе в Россию серьезно зависят от курса доллара, в связи с чем уже в ближайшее время закупочные цены для магазинов могут вырасти соразмерно его изменению, в то же время стоимость этих продуктов для потребителей может измениться не столь же существенно, рассказал РИА Новости гендиректор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.Он также добавил, что в связи с этим для большинства российских операторов сейчас остро стоит вопрос нехватки оборотного капитала."Цена (для магазинов - ред.), вероятнее всего, может вырасти соразмерно изменению курса доллара", - отмечает эксперт. При этом он поясняет, что увеличение цены для конечных потребителей может быть не столь существенно "за счет уменьшения наценки ритейлеров и ее дифференцирования для разных ценовых категорий".По словам эксперта, устойчивость цепочки поставок можно сохранить путем скорейшего и адекватного восприятия новой цены товара со стороны розничных магазинов. Они, как считает Чантурия, должны позволить поставщикам повысить цены, сократить время отсрочки платежа, ввести месячный мораторий на штрафы за непоставку по уважительной причине."В противном случае есть риск, что перебои могут начаться приблизительно через два месяца", - говорит эксперт.

https://ria.ru/20211116/kofe-1759295598.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия