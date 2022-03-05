https://ria.ru/20220305/kofe-1776636503.html
Эксперт предупредил о возможном подорожании чая и кофе
Эксперт предупредил о возможном подорожании чая и кофе - РИА Новости, 05.03.2022
Эксперт предупредил о возможном подорожании чая и кофе
Цены на импорт чая и кофе в Россию серьезно зависят от курса доллара, в связи с чем уже в ближайшее время закупочные цены для магазинов могут вырасти соразмерно РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T04:15
2022-03-05T04:15
2022-03-05T04:15
экономика
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Цены на импорт чая и кофе в Россию серьезно зависят от курса доллара, в связи с чем уже в ближайшее время закупочные цены для магазинов могут вырасти соразмерно его изменению, в то же время стоимость этих продуктов для потребителей может измениться не столь же существенно, рассказал РИА Новости гендиректор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.Он также добавил, что в связи с этим для большинства российских операторов сейчас остро стоит вопрос нехватки оборотного капитала."Цена (для магазинов - ред.), вероятнее всего, может вырасти соразмерно изменению курса доллара", - отмечает эксперт. При этом он поясняет, что увеличение цены для конечных потребителей может быть не столь существенно "за счет уменьшения наценки ритейлеров и ее дифференцирования для разных ценовых категорий".По словам эксперта, устойчивость цепочки поставок можно сохранить путем скорейшего и адекватного восприятия новой цены товара со стороны розничных магазинов. Они, как считает Чантурия, должны позволить поставщикам повысить цены, сократить время отсрочки платежа, ввести месячный мораторий на штрафы за непоставку по уважительной причине."В противном случае есть риск, что перебои могут начаться приблизительно через два месяца", - говорит эксперт.
https://ria.ru/20211116/kofe-1759295598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Эксперт предупредил о возможном подорожании чая и кофе
Эксперт Чантурия предупредил о возможном подорожании кофе из-за его зависимости от доллара
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Цены на импорт чая и кофе в Россию серьезно зависят от курса доллара, в связи с чем уже в ближайшее время закупочные цены для магазинов могут вырасти соразмерно его изменению, в то же время стоимость этих продуктов для потребителей может измениться не столь же существенно, рассказал РИА Новости гендиректор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
"На фоне ситуации вокруг Украины производители кофе и чая стали требовать от российских импортеров стопроцентной предоплаты, а из-за повышения курса иностранных валют закупки для отечественных компаний стали еще дороже", - сказал Чантурия.
Он также добавил, что в связи с этим для большинства российских операторов сейчас остро стоит вопрос нехватки оборотного капитала.
"Цена (для магазинов - ред.), вероятнее всего, может вырасти соразмерно изменению курса доллара", - отмечает эксперт. При этом он поясняет, что увеличение цены для конечных потребителей может быть не столь существенно "за счет уменьшения наценки ритейлеров и ее дифференцирования для разных ценовых категорий".
По словам эксперта, устойчивость цепочки поставок можно сохранить путем скорейшего и адекватного восприятия новой цены товара со стороны розничных магазинов. Они, как считает Чантурия, должны позволить поставщикам повысить цены, сократить время отсрочки платежа, ввести месячный мораторий на штрафы за непоставку по уважительной причине.
"В противном случае есть риск, что перебои могут начаться приблизительно через два месяца", - говорит эксперт.