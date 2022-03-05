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Поклонников возмутил антироссийский поступок Стивена Кинга
Поклонников возмутил антироссийский поступок Стивена Кинга - РИА Новости, 05.03.2022
Поклонников возмутил антироссийский поступок Стивена Кинга
Поклонники творчества американского писателя Стивена Кинга не поддержали инициативу автора не продлевать контракты на издание своих книг в России. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T21:11
2022-03-05T21:11
стивен кинг
сша
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Поклонники творчества американского писателя Стивена Кинга не поддержали инициативу автора не продлевать контракты на издание своих книг в России.Ранее писатель Линвуд Баркли написал в Twitter, что не будет продлевать российские контракты на издание книг. Кинг в ответ на публикацию коллеги заявил, что присоединяется к нему.Однако фанаты американского писателя высказались против решения автора и раскритиковали его."Это чистой воды русофобия", — подчеркнул один из пользователей. "Худшее, что можно придумать. &lt;…&gt; Я включил русских писателей в свой курс в этом году, чтобы мои студенты могли познакомиться с их творчеством", — обратился к писателю комментатор."Культура — это товар первой необходимости, по всему миру, ее нельзя отменять", — высказался один из поклонников Кинга."Западные СМИ преподносят лишь часть правды, ту часть, которая им подходит. Обидно, что в это верят", — заключили в ответ.Издательство АСТ, у которого заключен контракт с Кингом на выпуск его книг на русском языке, сообщило, что писатель пока не отправлял им официального отказа от сотрудничества.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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стивен кинг, сша, россия, ситуация в днр и лнр
21:11 05.03.2022
 
Поклонников возмутил антироссийский поступок Стивена Кинга

Подписчиков Кинга разозлила идея писателя не продлевать контракты на издание книг в России

© AP Photo / Mark LennihanАвтор романов Стивен Кинг на Book Expo America. 1 июня 2017
Автор романов Стивен Кинг на Book Expo America. 1 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Автор романов Стивен Кинг на Book Expo America. 1 июня 2017
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Поклонники творчества американского писателя Стивена Кинга не поддержали инициативу автора не продлевать контракты на издание своих книг в России.
Ранее писатель Линвуд Баркли написал в Twitter, что не будет продлевать российские контракты на издание книг. Кинг в ответ на публикацию коллеги заявил, что присоединяется к нему.
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Однако фанаты американского писателя высказались против решения автора и раскритиковали его.
"Это чистой воды русофобия", — подчеркнул один из пользователей.

"Худшее, что можно придумать. <…> Я включил русских писателей в свой курс в этом году, чтобы мои студенты могли познакомиться с их творчеством", — обратился к писателю комментатор.
"Культура — это товар первой необходимости, по всему миру, ее нельзя отменять", — высказался один из поклонников Кинга.
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"Западные СМИ преподносят лишь часть правды, ту часть, которая им подходит. Обидно, что в это верят", — заключили в ответ.
Издательство АСТ, у которого заключен контракт с Кингом на выпуск его книг на русском языке, сообщило, что писатель пока не отправлял им официального отказа от сотрудничества.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.
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