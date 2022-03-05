https://ria.ru/20220305/king-1776845598.html

Поклонников возмутил антироссийский поступок Стивена Кинга

Поклонников возмутил антироссийский поступок Стивена Кинга - РИА Новости, 05.03.2022

Поклонников возмутил антироссийский поступок Стивена Кинга

Поклонники творчества американского писателя Стивена Кинга не поддержали инициативу автора не продлевать контракты на издание своих книг в России. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T21:11

2022-03-05T21:11

2022-03-05T21:11

стивен кинг

сша

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Поклонники творчества американского писателя Стивена Кинга не поддержали инициативу автора не продлевать контракты на издание своих книг в России.Ранее писатель Линвуд Баркли написал в Twitter, что не будет продлевать российские контракты на издание книг. Кинг в ответ на публикацию коллеги заявил, что присоединяется к нему.Однако фанаты американского писателя высказались против решения автора и раскритиковали его."Это чистой воды русофобия", — подчеркнул один из пользователей. "Худшее, что можно придумать. <…> Я включил русских писателей в свой курс в этом году, чтобы мои студенты могли познакомиться с их творчеством", — обратился к писателю комментатор."Культура — это товар первой необходимости, по всему миру, ее нельзя отменять", — высказался один из поклонников Кинга."Западные СМИ преподносят лишь часть правды, ту часть, которая им подходит. Обидно, что в это верят", — заключили в ответ.Издательство АСТ, у которого заключен контракт с Кингом на выпуск его книг на русском языке, сообщило, что писатель пока не отправлял им официального отказа от сотрудничества.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.В ответ США, страны ЕС и несколько других государств ввели новые санкции против Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220305/gaz-1776653895.html

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сша

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

стивен кинг, сша, россия, ситуация в днр и лнр