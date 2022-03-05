https://ria.ru/20220305/kherson-1776814294.html

Российские войска заняли украинскую военную базу в Херсонской области

Российские войска заняли украинскую военную базу в Херсонской области - РИА Новости, 05.03.2022

Российские войска заняли украинскую военную базу в Херсонской области

Вооруженные силы России взяли под контроль украинскую военную базу около села Раденьск Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:39

2022-03-05T18:39

2022-03-05T20:52

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России взяли под контроль украинскую военную базу около села Раденьск Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны."Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами", — сказали в ведомстве.Среди обнаруженных трофеев украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". На базе расположен склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, минометными и танковыми снарядами — всего более 4,5 тысячи тонн боеприпасов. Часть оружия хранилась на улице, в частности, ракетные снаряды для систем залпового огня, минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды.По данным Минобороны, предположительно, подготовку здесь проходили различные подразделения: морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. На базе могли размещаться около 4000 человек."В настоящий момент российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения", — отметили в министерстве.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсон, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, отрезав ВСУ от побережья Азовского моря и соединившись с группой войск в Донбассе. На востоке страны окружены Сумы и Харьков. Киев блокирован с запада.Как отметило накануне Минобороны, на большей части территории страны складывается гуманитарная катастрофа.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/donbass-1776650402.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Брошенная украинская военная база под Херсоном Российские военнослужащие взяли под контроль базу украинских военных у села Раденьск под Херсоном. Украинские солдаты покидали позиции, бросая технику, вооружение и боеприпасы, среди них украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, сообщает российское Минобороны. Там же ангар со складом боеприпасов (более 4,5 тыс тонн). Предположительно, подготовку здесь проходили различные подразделения - морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. На базе могло размещаться около 4 тыс бойцов. Российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения. 2022-03-05T18:39 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, херсонская область , в мире, украина, ситуация в днр и лнр