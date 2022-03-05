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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/kherson-1776731365.html
Россия проверит сообщения о том, что власти Херсона не принимают гумпомощь
Россия проверит сообщения о том, что власти Херсона не принимают гумпомощь - РИА Новости, 05.03.2022
Россия проверит сообщения о том, что власти Херсона не принимают гумпомощь
Россия сейчас перепроверяет информацию о том, что власти Херсона отказываются принимать гуманитарную помощь, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:25
2022-03-05T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
россия
херсон
украина
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия сейчас перепроверяет информацию о том, что власти Херсона отказываются принимать гуманитарную помощь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Есть информация из города Херсон - когда открылся гуманитарный коридор, наши представители министерства по чрезвычайным ситуациям, которые поехали помогать гражданским людям эвакуироваться, хотели доставить туда гуманитарную помощь. Вот якобы - сейчас эта перепроверяем - власти Херсона отказались такую гуманитарную помощь принимать", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Киргизии.Он добавил, что это сообщение нуждается в перепроверке. "Но это очень похоже, в принципе, на манеры киевского режима, к огромному сожалению, руководствующегося исключительно соображениями нагнетания конфронтации в грубо русофобском ключе и лишь на последнем месте у него судьбы мирных граждан, включая иностранных студентов", - уточнил глава МИД.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, херсон, украина, в мире, сергей лавров
14:25 05.03.2022 (обновлено: 14:29 05.03.2022)
 
Россия проверит сообщения о том, что власти Херсона не принимают гумпомощь

Лавров: Россия проверит сообщения о том, что власти Херсона не принимают гумпомощь

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтоколонна с гуманитарным грузом выезжает из Краснодара в Херсон
Автоколонна с гуманитарным грузом выезжает из Краснодара в Херсон - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Автоколонна с гуманитарным грузом выезжает из Краснодара в Херсон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия сейчас перепроверяет информацию о том, что власти Херсона отказываются принимать гуманитарную помощь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Есть информация из города Херсон - когда открылся гуманитарный коридор, наши представители министерства по чрезвычайным ситуациям, которые поехали помогать гражданским людям эвакуироваться, хотели доставить туда гуманитарную помощь. Вот якобы - сейчас эта перепроверяем - власти Херсона отказались такую гуманитарную помощь принимать", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Киргизии.
Он добавил, что это сообщение нуждается в перепроверке. "Но это очень похоже, в принципе, на манеры киевского режима, к огромному сожалению, руководствующегося исключительно соображениями нагнетания конфронтации в грубо русофобском ключе и лишь на последнем месте у него судьбы мирных граждан, включая иностранных студентов", - уточнил глава МИД.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Женщина переходит улицу в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 23:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны призвало власти Украины решить гуманитарные вопросы людей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияХерсонУкраинаВ миреСергей Лавров
 
 
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