Почти все граждане Индии покинули Харьков, сообщил МИД
МИД Индии рассчитывает до конца дня завершить эвакуацию граждан из Харькова
Дым над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Власти Индии рассчитывают в субботу полностью эвакуировать индийцев из Харькова, большинство из них уже покинули город, заявил в субботу официальный представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи.
"Почти все индийцы покинули Харьков. Это, безусловно, очень позитивное развитие. По состоянию на несколько часов назад, там было менее 300 студентов. Мы надеемся завершить их эвакуацию сегодня", - сказал он.
"Основное внимание сейчас сосредоточено на городе Сумы… Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными относительно возможного выезда. Конечно, лучшим вариантом для нас было бы прекращение огня, что позволило бы нам вывести наших студентов. В этой связи мы оказываем сильное давление как на российскую, так и на украинскую сторону, чтобы там было локальное прекращение огня, для того, чтобы получить коридор для наших студентов. Этого еще не произошло, но мы продолжаем настаивать на этом", - сказал он.
Официальный представитель МИД Индии обратился к остающимся в Сумах индийцам с просьбой избегать ненужных рисков.
"Я хотел бы обратиться ко всем нашим студентам, которые находятся в Сумах: мы знаем, через что вы проходите. Это трудная ситуация, вы справляетесь с ней с мужеством. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, избегайте ненужных рисков. Безопасность имеет первостепенное значение. Мы чувствуем вашу боль, трудности, через которые вы проходите. Пожалуйста, следуйте рекомендациям нашего посольства. Мы полностью сосредоточены на наших усилиях по эвакуации", - отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.