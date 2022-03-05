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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/kharkov-1776791501.html
Почти все граждане Индии покинули Харьков, сообщил МИД
Почти все граждане Индии покинули Харьков, сообщил МИД - РИА Новости, 05.03.2022
Почти все граждане Индии покинули Харьков, сообщил МИД
Власти Индии рассчитывают в субботу полностью эвакуировать индийцев из Харькова, большинство из них уже покинули город, заявил в субботу официальный... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T17:18
2022-03-05T17:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
сумы
россия
мид индии
вооруженные силы рф
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Власти Индии рассчитывают в субботу полностью эвакуировать индийцев из Харькова, большинство из них уже покинули город, заявил в субботу официальный представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи."Почти все индийцы покинули Харьков. Это, безусловно, очень позитивное развитие. По состоянию на несколько часов назад, там было менее 300 студентов. Мы надеемся завершить их эвакуацию сегодня", - сказал он.Он отметил, что накануне власти страны смогли отправить застрявшим там индийцам еду, воду и предметы первой необходимости. Бачи добавил, что теперь Индия сосредоточена на эвакуации своих граждан из расположенного рядом с Харьковом города Сумы.Официальный представитель МИД Индии обратился к остающимся в Сумах индийцам с просьбой избегать ненужных рисков."Я хотел бы обратиться ко всем нашим студентам, которые находятся в Сумах: мы знаем, через что вы проходите. Это трудная ситуация, вы справляетесь с ней с мужеством. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, избегайте ненужных рисков. Безопасность имеет первостепенное значение. Мы чувствуем вашу боль, трудности, через которые вы проходите. Пожалуйста, следуйте рекомендациям нашего посольства. Мы полностью сосредоточены на наших усилиях по эвакуации", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/diskriminatsiya-1776745231.html
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донецкая народная республика
сумы
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сумы, россия, мид индии, вооруженные силы рф
17:18 05.03.2022
 
Почти все граждане Индии покинули Харьков, сообщил МИД

МИД Индии рассчитывает до конца дня завершить эвакуацию граждан из Харькова

© AFP 2022 / Aris MessinisДым над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
Дым над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AFP 2022 / Aris Messinis
Дым над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Власти Индии рассчитывают в субботу полностью эвакуировать индийцев из Харькова, большинство из них уже покинули город, заявил в субботу официальный представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи.
"Почти все индийцы покинули Харьков. Это, безусловно, очень позитивное развитие. По состоянию на несколько часов назад, там было менее 300 студентов. Мы надеемся завершить их эвакуацию сегодня", - сказал он.
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Он отметил, что накануне власти страны смогли отправить застрявшим там индийцам еду, воду и предметы первой необходимости. Бачи добавил, что теперь Индия сосредоточена на эвакуации своих граждан из расположенного рядом с Харьковом города Сумы.
"Основное внимание сейчас сосредоточено на городе Сумы… Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными относительно возможного выезда. Конечно, лучшим вариантом для нас было бы прекращение огня, что позволило бы нам вывести наших студентов. В этой связи мы оказываем сильное давление как на российскую, так и на украинскую сторону, чтобы там было локальное прекращение огня, для того, чтобы получить коридор для наших студентов. Этого еще не произошло, но мы продолжаем настаивать на этом", - сказал он.
Официальный представитель МИД Индии обратился к остающимся в Сумах индийцам с просьбой избегать ненужных рисков.
"Я хотел бы обратиться ко всем нашим студентам, которые находятся в Сумах: мы знаем, через что вы проходите. Это трудная ситуация, вы справляетесь с ней с мужеством. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, избегайте ненужных рисков. Безопасность имеет первостепенное значение. Мы чувствуем вашу боль, трудности, через которые вы проходите. Пожалуйста, следуйте рекомендациям нашего посольства. Мы полностью сосредоточены на наших усилиях по эвакуации", - отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Посольство Индии на Украине призвало своих граждан срочно покинуть Харьков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСумыРоссияМИД ИндииВооруженные силы РФ
 
 
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