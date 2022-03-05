https://ria.ru/20220305/kharkov-1776791501.html

Почти все граждане Индии покинули Харьков, сообщил МИД

Почти все граждане Индии покинули Харьков, сообщил МИД - РИА Новости, 05.03.2022

Почти все граждане Индии покинули Харьков, сообщил МИД

Власти Индии рассчитывают в субботу полностью эвакуировать индийцев из Харькова, большинство из них уже покинули город, заявил в субботу официальный... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:18

2022-03-05T17:18

2022-03-05T17:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

сумы

россия

мид индии

вооруженные силы рф

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Власти Индии рассчитывают в субботу полностью эвакуировать индийцев из Харькова, большинство из них уже покинули город, заявил в субботу официальный представитель министерства иностранных дел Ариндам Багчи."Почти все индийцы покинули Харьков. Это, безусловно, очень позитивное развитие. По состоянию на несколько часов назад, там было менее 300 студентов. Мы надеемся завершить их эвакуацию сегодня", - сказал он.Он отметил, что накануне власти страны смогли отправить застрявшим там индийцам еду, воду и предметы первой необходимости. Бачи добавил, что теперь Индия сосредоточена на эвакуации своих граждан из расположенного рядом с Харьковом города Сумы.Официальный представитель МИД Индии обратился к остающимся в Сумах индийцам с просьбой избегать ненужных рисков."Я хотел бы обратиться ко всем нашим студентам, которые находятся в Сумах: мы знаем, через что вы проходите. Это трудная ситуация, вы справляетесь с ней с мужеством. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, избегайте ненужных рисков. Безопасность имеет первостепенное значение. Мы чувствуем вашу боль, трудности, через которые вы проходите. Пожалуйста, следуйте рекомендациям нашего посольства. Мы полностью сосредоточены на наших усилиях по эвакуации", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/diskriminatsiya-1776745231.html

https://ria.ru/20220302/posolstvo-1776060729.html

донецкая народная республика

сумы

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, сумы, россия, мид индии, вооруженные силы рф