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Программу туристического кешбэка возобновят в МО
Программу туристического кешбэка возобновят в МО - РИА Новости, 05.03.2022
Программу туристического кешбэка возобновят в МО
Комитет по туризму Московской области объявил о возобновлении программы туристического кешбэка с 15 марта по 1 мая. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:46
2022-03-05T19:46
2022-03-05T19:55
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московская область (подмосковье)
новости - туризм
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Комитет по туризму Московской области объявил о возобновлении программы туристического кешбэка с 15 марта по 1 мая. Об этом сообщил телеканал "360".Участники программы смогут отправиться в путешествие по России, включая водные круизы, с первого дня продаж до 1 июля.Чтобы получить кешбэк, нужно оформить карту "Мир", зарегистрировать ее в программе лояльности и оплатить ею тур. Вернуть можно 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), новости - туризм
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Комитет по туризму Московской области объявил о возобновлении программы туристического кешбэка с 15 марта по 1 мая. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Участники программы смогут отправиться в путешествие по России, включая водные круизы, с первого дня продаж до 1 июля.
Чтобы получить кешбэк, нужно оформить карту "Мир", зарегистрировать ее в программе лояльности и оплатить ею тур. Вернуть можно 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.