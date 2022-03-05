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Программу туристического кешбэка возобновят в МО

Программу туристического кешбэка возобновят в МО - РИА Новости, 05.03.2022

Программу туристического кешбэка возобновят в МО

Комитет по туризму Московской области объявил о возобновлении программы туристического кешбэка с 15 марта по 1 мая. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:46

2022-03-05T19:46

2022-03-05T19:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

новости - туризм

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Комитет по туризму Московской области объявил о возобновлении программы туристического кешбэка с 15 марта по 1 мая. Об этом сообщил телеканал "360".Участники программы смогут отправиться в путешествие по России, включая водные круизы, с первого дня продаж до 1 июля.Чтобы получить кешбэк, нужно оформить карту "Мир", зарегистрировать ее в программе лояльности и оплатить ею тур. Вернуть можно 20% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

московская область (подмосковье)

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2022

Алина Курамшина

Алина Курамшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Курамшина

московская область (подмосковье), новости - туризм