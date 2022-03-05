https://ria.ru/20220305/kanada-1776773470.html

Власти Канады выписали штрафы россиянам с задержанного самолета

Власти Канады выписали штрафы россиянам с задержанного самолета - РИА Новости, 05.03.2022

Власти Канады выписали штрафы россиянам с задержанного самолета

Власти Канады обязали граждан России с задержанного ранее самолета выплатить штрафы, воздушному судну позволили вылететь из страны без пассажиров, сообщили РИА... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:25

2022-03-05T16:25

2022-03-05T16:25

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Канады обязали граждан России с задержанного ранее самолета выплатить штрафы, воздушному судну позволили вылететь из страны без пассажиров, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Оттаве со ссылкой на информацию, полученную от местных властей.В посольстве рассказали, что в итоге расследования, проведенного министерством транспорта Канады, власти страны выяснили, что борт не принадлежал российской компании и не был зарегистрирован в России, при этом все равно нарушил наложенные ограничения на полеты. В результате министерство транспорта выписало штрафы одному пассажиру с гражданством РФ, который зафрахтовал самолет, оператору воздушного судна и двум пилотам, сообщили в российской дипмиссии. Зафрахтовавшему самолет гражданину России и двум пилотам был выписан штраф в размере 3 тысяч долларов, оператор судна должен выплатить штраф в размере 15 тысяч долларов.По словам российского посольства министерство транспорта выдало разрешение на вылет самолета из аэропорта города Йеллоунайф при условии, что на борту не будет пассажиров.Канадский министр транспорта Омар Альхабра ранее сообщил, что самолет с россиянами на борту был задержан в аэропорту города Йеллоунайф на севере страны. Посол России в Канаде Олег Степанов ранее заявил РИА Новости, что российские дипломаты добиваются разъяснений по поводу задержания самолета с россиянами.Телеканал CBC со ссылкой на министерство транспорта сообщал, что на борту зафрахтованного самолета находятся два россиянина. Пассажиры направлялись в деревню Резольют на территории Нунавут для дальнейшего наземного путешествия.Дайана Арчи, министр инфраструктуры Северо-Западных территорий, столицей которых является Йеллоунайф, заявила, что прибытие самолета Dassault Falcon 900 первоначально не вызвало никаких подозрений."По нашим данным, этот самолет зарегистрирован на имя компании в Австрии. Он вылетел из Женевы. Не было никакой тревоги, пока пограничники в Йеллоунайфе не установили, что на борту находятся россияне", - приводит слова министра местное Cabin Radio. Радио также сообщает, что путешествие было организовано компанией Transglobal Car Expedition.Ранее Канада сообщила о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов с связи с ситуацией на Украине.

https://ria.ru/20220305/rosaviatsiya-1776722695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

канада, в мире, россия