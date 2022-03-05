https://ria.ru/20220305/kadyrov-1776821483.html

Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу

Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу - РИА Новости, 05.03.2022

Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и "уповать на судьбу". РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:12

2022-03-05T19:12

2022-03-05T19:25

рамзан кадыров

обострение ситуации в днр и лнр

виктор янукович

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

чеченская республика (чечня)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и "уповать на судьбу"."Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остается Виктор Янукович. Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы хотя бы отчасти искупить вину останутся", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, обращаясь к Зеленскому.Кроме того, он отметил, что Зеленский сбежал с Украины, "да так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел". По его словам, теперь администрация президента Украины в недоумении, депутаты Рады в растерянности."Владимир, вернитесь! Куда делись патриотизм, вся прыть, пылкие речи? Я-то изначально знал, что сбежите, но перед своим народом-то можно было делать хорошую мину, пусть и при весьма плохой игре. Хотя и как актер вы особым талантом не отличились", - написал Кадыров.Он также добавил, что у Зеленского еще есть время вернуться в Киев, "принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы".

https://ria.ru/20220305/zelenskiy-1776697742.html

https://ria.ru/20220305/konflikt-1776730662.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рамзан кадыров, виктор янукович, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), украина, владимир зеленский, владимир путин, донбасс, ситуация в днр и лнр