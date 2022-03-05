https://ria.ru/20220305/ka-52-1776671877.html

Минобороны показало видео применения Ка-52 во время спецоперации на Украине

Минобороны показало видео применения Ка-52 во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Минобороны показало видео применения Ка-52 во время спецоперации на Украине

Минобороны РФ показало уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:01

2022-03-05T11:01

2022-03-05T11:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

ка-52 "аллигатор"

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776684948_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c99272aafbdded2fc9159c256a1ae389.jpg

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52."Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами", - говорится в описании под видео, распространенного ведомством.В ролике показан полет двух Ка-52 на малой высоте. Затем демонстрируются кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты. После вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.Ударные вертолеты применяются на малой и сверхмалой высотах, чтобы исключить запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.Ка-52 "Аллигатор" предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.Армейская авиация в ходе специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, выполняет доставку десанта, военных грузов, обеспечивает авиационную поддержку подразделений.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/chaes-1775301254.html

https://ria.ru/20220304/video-1776436992.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках специальной военной операции на Украине Боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках специальной военной операции. Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожения бронетехники, доставки десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений выполняющих задачи в рамках спецоперации. 2022-03-05T11:01 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-52 "аллигатор", украина, россия