https://ria.ru/20220305/ka-52-1776671877.html
Минобороны показало видео применения Ка-52 во время спецоперации на Украине
Минобороны показало видео применения Ка-52 во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Минобороны показало видео применения Ка-52 во время спецоперации на Украине
Минобороны РФ показало уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:01
2022-03-05T11:01
2022-03-05T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
ка-52 "аллигатор"
украина
россия
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52."Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами", - говорится в описании под видео, распространенного ведомством.В ролике показан полет двух Ка-52 на малой высоте. Затем демонстрируются кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты. После вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.Ударные вертолеты применяются на малой и сверхмалой высотах, чтобы исключить запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.Ка-52 "Аллигатор" предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.Армейская авиация в ходе специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, выполняет доставку десанта, военных грузов, обеспечивает авиационную поддержку подразделений.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/chaes-1775301254.html
https://ria.ru/20220304/video-1776436992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках специальной военной операции на Украине
Боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках специальной военной операции. Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожения бронетехники, доставки десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений выполняющих задачи в рамках спецоперации.
2022-03-05T11:01
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-52 "аллигатор", украина, россия
11:01 05.03.2022 (обновлено: 11:44 05.03.2022)
Минобороны показало видео применения Ка-52 во время спецоперации на Украине
Минобороны показало на видео боевое применение Ка-52 во время спецоперации на Украине
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52.
"Экипажи вертолетов Ка-52
, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами", - говорится в описании под видео, распространенного ведомством.
В ролике показан полет двух Ка-52 на малой высоте. Затем демонстрируются кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты. После вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.
Ударные вертолеты применяются на малой и сверхмалой высотах, чтобы исключить запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.
Ка-52 "Аллигатор" предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.
Армейская авиация в ходе специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, выполняет доставку десанта, военных грузов, обеспечивает авиационную поддержку подразделений.