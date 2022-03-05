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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/ka-52-1776671877.html
Минобороны показало видео применения Ка-52 во время спецоперации на Украине
Минобороны показало видео применения Ка-52 во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Минобороны показало видео применения Ка-52 во время спецоперации на Украине
Минобороны РФ показало уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:01
2022-03-05T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
ка-52 "аллигатор"
украина
россия
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52."Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами", - говорится в описании под видео, распространенного ведомством.В ролике показан полет двух Ка-52 на малой высоте. Затем демонстрируются кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты. После вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.Ударные вертолеты применяются на малой и сверхмалой высотах, чтобы исключить запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.Ка-52 "Аллигатор" предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.Армейская авиация в ходе специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, выполняет доставку десанта, военных грузов, обеспечивает авиационную поддержку подразделений.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/chaes-1775301254.html
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Боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках специальной военной операции на Украине
Боевое применение вертолетов Ка-52 в рамках специальной военной операции. Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожения бронетехники, доставки десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-52 "аллигатор", украина, россия
11:01 05.03.2022 (обновлено: 11:44 05.03.2022)
 
Минобороны показало видео применения Ка-52 во время спецоперации на Украине

Минобороны показало на видео боевое применение Ка-52 во время спецоперации на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Минобороны РФ показало уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52.
"Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами", - говорится в описании под видео, распространенного ведомством.
Кадры Чернобыльской АЭС, которая находится под контролем российских военных
26 февраля, 21:30
Минобороны показало видео, как военные из России и Украины охраняют ЧАЭС
В ролике показан полет двух Ка-52 на малой высоте. Затем демонстрируются кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты. После вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.
Ударные вертолеты применяются на малой и сверхмалой высотах, чтобы исключить запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.
Ка-52 "Аллигатор" предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. В арсенал вертолета входят управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь", неуправляемые авиационные ракеты разных калибров, машина может нести авиабомбы и оснащена 30-миллиметровой пушкой.
Армейская авиация в ходе специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, выполняет доставку десанта, военных грузов, обеспечивает авиационную поддержку подразделений.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Кадры брошенной техники украинскими военными - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные Javelin
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ка-52 "Аллигатор"УкраинаРоссия
 
 
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