https://ria.ru/20220305/iran-1776847174.html
Путин и премьер Израиля обсудили иранскую ядерную программу
Путин и премьер Израиля обсудили иранскую ядерную программу - РИА Новости, 05.03.2022
Путин и премьер Израиля обсудили иранскую ядерную программу
На встрече премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина обсуждалась также ядерная сделка с Ираном, Беннет высказался против... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T21:26
2022-03-05T21:26
2022-03-05T21:39
россия
израиль
в мире
владимир путин
нафтали беннет
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
олаф шольц
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. На встрече премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина обсуждалась также ядерная сделка с Ираном, Беннет высказался против возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщила канцелярия премьера-министра."На встрече также обсуждался ход переговоров по ядерной программе в Вене. Премьер-министр выразил позицию Израиля, который выступает против возврата к ядерному соглашению", - говорится в сообщении канцелярии.Ранее Беннет встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Беннет обсудили различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса. После встречи с президентом Путиным в Москве премьер Израиля вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
https://ria.ru/20220305/iran-1776747164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, в мире, владимир путин, нафтали беннет, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), олаф шольц, вена
21:26 05.03.2022 (обновлено: 21:39 05.03.2022)
Путин и премьер Израиля обсудили иранскую ядерную программу
Президент Путин и премьер Израиля Беннет обсудили иранскую ядерную программу