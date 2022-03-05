https://ria.ru/20220305/iran-1776847174.html

Путин и премьер Израиля обсудили иранскую ядерную программу

Путин и премьер Израиля обсудили иранскую ядерную программу - РИА Новости, 05.03.2022

Путин и премьер Израиля обсудили иранскую ядерную программу

На встрече премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина обсуждалась также ядерная сделка с Ираном, Беннет высказался против... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T21:26

2022-03-05T21:26

2022-03-05T21:39

россия

израиль

в мире

владимир путин

нафтали беннет

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

олаф шольц

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. На встрече премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина обсуждалась также ядерная сделка с Ираном, Беннет высказался против возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщила канцелярия премьера-министра."На встрече также обсуждался ход переговоров по ядерной программе в Вене. Премьер-министр выразил позицию Израиля, который выступает против возврата к ядерному соглашению", - говорится в сообщении канцелярии.Ранее Беннет встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Беннет обсудили различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса. После встречи с президентом Путиным в Москве премьер Израиля вылетел в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

https://ria.ru/20220305/iran-1776747164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, израиль, в мире, владимир путин, нафтали беннет, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), олаф шольц, вена