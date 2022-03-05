https://ria.ru/20220305/iran-1776747164.html

Россия запросила от США гарантий, что санкции не помешают работе с Ираном

Россия запросила от США гарантий, что санкции не помешают работе с Ираном - РИА Новости, 05.03.2022

Россия запросила от США гарантий, что санкции не помешают работе с Ираном

Москва запросила письменных гарантий от США, что санкции против России не помешают ее сотрудничеству с Ираном в экономике и ВТС после восстановления СВПД,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:03

2022-03-05T15:03

2022-03-05T15:23

руслан казакбаев

сша

мид киргизии

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_ec436f3868c5d27301bd09c02c0d6de9.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва запросила письменных гарантий от США, что санкции против России не помешают ее сотрудничеству с Ираном в экономике и ВТС после восстановления СВПД, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."И все было бы ничего, но тот аваланш агрессивных санкций, который стал извергаться с Запада и который, как я понимаю, еще не завершился, он, конечно, требует осмысления прежде всего юристами", - сказал министр на пресс-конференции после встречи с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым."Мы хотим получить очень четкий ответ, нам нужны гарантии, что эти санкции не затронут тот режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в СВПД по иранской ядерной программе. Мы запросили американских коллег, поскольку они здесь правят бал, чтобы нам дали письменные гарантии, как минимум на уровне госсекретаря, что нынешний процесс, запущенный США, ни в коей мере не будет ущемлять наши права по свободному полноценному торгово-экономическому, инвестиционному взаимодействию, военно-техническому взаимодействию с Исламской республикой Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776707706.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

руслан казакбаев, сша, мид киргизии, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире