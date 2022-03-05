15:03 05.03.2022 (обновлено: 15:23 05.03.2022)
Россия запросила от США гарантий, что санкции не помешают работе с Ираном
Россия запросила от США письменных гарантий, что санкции не помешают работе с Ираном
© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Москва запросила письменных гарантий от США, что санкции против России не помешают ее сотрудничеству с Ираном в экономике и ВТС после восстановления СВПД, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"И все было бы ничего, но тот аваланш агрессивных санкций, который стал извергаться с Запада и который, как я понимаю, еще не завершился, он, конечно, требует осмысления прежде всего юристами", - сказал министр на пресс-конференции после встречи с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.
"Мы хотим получить очень четкий ответ, нам нужны гарантии, что эти санкции не затронут тот режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в СВПД по иранской ядерной программе. Мы запросили американских коллег, поскольку они здесь правят бал, чтобы нам дали письменные гарантии, как минимум на уровне госсекретаря, что нынешний процесс, запущенный США, ни в коей мере не будет ущемлять наши права по свободному полноценному торгово-экономическому, инвестиционному взаимодействию, военно-техническому взаимодействию с Исламской республикой Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.