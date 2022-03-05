Эксперт заявил, что из-за блокировки Facebook может пострадать Instagram
Эксперт Зыков заявил, что из-за блокировки Facebook может пострадать Instagram
Логотип Instagram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Блокировка в России социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta, может привести к блокировке другой соцсети компании – Instagram, так как они находятся на серверах с одним IP-адресом, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
"Facebook и Instagram находятся на NS-серверах с одним и тем же айпишником. Это означает, что Instagram может также при блокировке быть заблокирован", - сказал Зыков.
Зыков отмети, что Facebook был заблокирован в России, потому что стал стороной конфликта.
"Социальная сеть – это площадка нейтральная. Она не должна вставать на какую-то из сторон конфликта. И как только она принимает одну из сторон – она для противоположной становится врагом. В данном случае для России она (Facebook – ред.) стала площадкой, которая ведет против нас информационную войну наравне с Украиной и Западом. … Роскомнадзор пытался говорить с Meta, но они в целом отказались выйти на сотрудничество, и как бы нам ни хотелось, им (РКН – ред.) пришлось защищаться, для того чтобы отгородить граждан от такой опасной информации", - отметил эксперт.
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