https://ria.ru/20220305/instagram-1776628111.html

Эксперт заявил, что из-за блокировки Facebook может пострадать Instagram

Эксперт заявил, что из-за блокировки Facebook может пострадать Instagram - РИА Новости, 05.03.2022

Эксперт заявил, что из-за блокировки Facebook может пострадать Instagram

Блокировка в России социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta, может привести к блокировке другой соцсети компании – Instagram, так как они... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T00:51

2022-03-05T00:51

2022-03-05T00:51

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Блокировка в России социальной сети Facebook, принадлежащей компании Meta, может привести к блокировке другой соцсети компании – Instagram, так как они находятся на серверах с одним IP-адресом, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.При этом, по словам эксперта, блокировка Facebook не затронет мессенджер WhatsApp, также принадлежащий Meta.Зыков отмети, что Facebook был заблокирован в России, потому что стал стороной конфликта."Социальная сеть – это площадка нейтральная. Она не должна вставать на какую-то из сторон конфликта. И как только она принимает одну из сторон – она для противоположной становится врагом. В данном случае для России она (Facebook – ред.) стала площадкой, которая ведет против нас информационную войну наравне с Украиной и Западом. … Роскомнадзор пытался говорить с Meta, но они в целом отказались выйти на сотрудничество, и как бы нам ни хотелось, им (РКН – ред.) пришлось защищаться, для того чтобы отгородить граждан от такой опасной информации", - отметил эксперт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, whatsapp inc., facebook, россия