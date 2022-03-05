https://ria.ru/20220305/indiytsy-1776805290.html

Блокированные под Харьковом индийцы эвакуированы, заявило посольство

Блокированные под Харьковом индийцы эвакуированы, заявило посольство - РИА Новости, 05.03.2022

Блокированные под Харьковом индийцы эвакуированы, заявило посольство

Блокированные в поселке Песочин под Харьковом индийские граждане эвакуированы, заявили в субботу в посольстве Индии на Украине. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:05

2022-03-05T18:05

2022-03-05T18:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

индия

украина

харьков

владимир путин

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138200/81/1382008102_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_911fefe8af5e425adbef166c97286c54.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Блокированные в поселке Песочин под Харьковом индийские граждане эвакуированы, заявили в субботу в посольстве Индии на Украине.Ранее сообщалось, что в указанном населенном пункте находится 298 индийских студентов, дипмиссия выслала для их вывоза несколько автобусов."Из поселка Песочин эвакуировали всех индийских граждан. Дипмиссия продолдижт находится на связи с ними во время всей поездки", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776777550.html

индия

украина

харьков

россия

сша

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, индия, украина, харьков, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, сбербанк россии, втб, евросоюз, донецкая народная республика