https://ria.ru/20220305/indiytsy-1776805290.html
Блокированные под Харьковом индийцы эвакуированы, заявило посольство
Блокированные под Харьковом индийцы эвакуированы, заявило посольство - РИА Новости, 05.03.2022
Блокированные под Харьковом индийцы эвакуированы, заявило посольство
Блокированные в поселке Песочин под Харьковом индийские граждане эвакуированы, заявили в субботу в посольстве Индии на Украине. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:05
2022-03-05T18:05
2022-03-05T18:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
индия
украина
харьков
владимир путин
россия
сша
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Блокированные в поселке Песочин под Харьковом индийские граждане эвакуированы, заявили в субботу в посольстве Индии на Украине.Ранее сообщалось, что в указанном населенном пункте находится 298 индийских студентов, дипмиссия выслала для их вывоза несколько автобусов."Из поселка Песочин эвакуировали всех индийских граждан. Дипмиссия продолдижт находится на связи с ними во время всей поездки", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776777550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, украина, харьков, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, сбербанк россии, втб, евросоюз, донецкая народная республика
18:05 05.03.2022 (обновлено: 18:14 05.03.2022)
Блокированные под Харьковом индийцы эвакуированы, заявило посольство
Посольство Индии на Украине: блокированные под Харьковом индийцы эвакуированы