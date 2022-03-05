https://ria.ru/20220305/indiya-1776729957.html

Индия стремится к хорошим отношениям с Россией, заявил министр обороны

Индия стремится к хорошим отношениям с Россией, заявил министр обороны - РИА Новости, 05.03.2022

Индия стремится к хорошим отношениям с Россией, заявил министр обороны

Индия не рассматривает отношения с Россией только в контексте кризиса на Украине, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:22

2022-03-05T14:22

2022-03-05T14:25

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владимир путин

россия

украина

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Индия не рассматривает отношения с Россией только в контексте кризиса на Украине, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.Говоря о позиции Индии, воздержавшейся от голосований против России, он отметил, что Индия сделала все, что требовалось сделать на дипломатическом уровне."Все, что нужно было сделать на дипломатическом уровне, то, что было уместно, было сделано индийским правительством. Мы утверждали, что для достижения мира и прекращения насилия следует использовать дипломатию и переговоры; мы неоднократно говорили об этом. Собственно, наш подход оценили и оппозиционные партии страны", - сказал министр обороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html

россия

украина

индия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, владимир путин, россия, украина, индия