https://ria.ru/20220305/indiya-1776729957.html
Индия стремится к хорошим отношениям с Россией, заявил министр обороны
Индия стремится к хорошим отношениям с Россией, заявил министр обороны - РИА Новости, 05.03.2022
Индия стремится к хорошим отношениям с Россией, заявил министр обороны
Индия не рассматривает отношения с Россией только в контексте кризиса на Украине, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:22
2022-03-05T14:22
2022-03-05T14:25
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Индия не рассматривает отношения с Россией только в контексте кризиса на Украине, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.Говоря о позиции Индии, воздержавшейся от голосований против России, он отметил, что Индия сделала все, что требовалось сделать на дипломатическом уровне."Все, что нужно было сделать на дипломатическом уровне, то, что было уместно, было сделано индийским правительством. Мы утверждали, что для достижения мира и прекращения насилия следует использовать дипломатию и переговоры; мы неоднократно говорили об этом. Собственно, наш подход оценили и оппозиционные партии страны", - сказал министр обороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, россия, украина, индия
14:22 05.03.2022 (обновлено: 14:25 05.03.2022)
Индия стремится к хорошим отношениям с Россией, заявил министр обороны
Министр обороны Индии Сингх: отношения с Россией нужно рассматривать в широком контексте
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мар – РИА Новости. Индия не рассматривает отношения с Россией только в контексте кризиса на Украине, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.
"Наш дипломатический подход заключается в поддержании хороших отношений со всеми странами, и именно в этом контексте действует Индия
. Мы не рассматриваем отношения между Индией и Россией
только в контексте этого кризиса между Россией и Украиной", - сказал Сингх изданию The Hindu.
Говоря о позиции Индии, воздержавшейся от голосований против России, он отметил, что Индия сделала все, что требовалось сделать на дипломатическом уровне.
"Все, что нужно было сделать на дипломатическом уровне, то, что было уместно, было сделано индийским правительством. Мы утверждали, что для достижения мира и прекращения насилия следует использовать дипломатию и переговоры; мы неоднократно говорили об этом. Собственно, наш подход оценили и оппозиционные партии страны", - сказал министр обороны.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.