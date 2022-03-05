https://ria.ru/20220305/inditex-1776718989.html

Inditex приостановила работу магазинов Zara в России, сообщили СМИ

Inditex приостановила работу магазинов Zara в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.03.2022

Inditex приостановила работу магазинов Zara в России, сообщили СМИ

Испанская компания Inditex временно приостанавливает работу 502 магазинов в России, 86 из которых Zara, и продажи онлайн, сообщает газета Pais. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:36

2022-03-05T13:36

2022-03-05T14:09

россия

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экономика

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МАДРИД, 5 мар - РИА Новости. Испанская компания Inditex временно приостанавливает работу 502 магазинов в России, 86 из которых Zara, и продажи онлайн, сообщает газета Pais."Inditex только что уведомила Национальную комиссию по рынку ценных бумаг, что "в нынешних обстоятельствах она не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации" и временно приостанавливает деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara, и онлайн продажи в стране", - сообщает издание.Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.Ранее крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой H&M сообщила, что временно приостановила продажи на территории России на фоне ситуации с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220304/marksspencer-1776566264.html

https://ria.ru/20220305/magaziny-1776629234.html

https://ria.ru/20220303/ikea-1776373175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, испания, inditex, zara, одежда, экономика, санкции