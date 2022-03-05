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Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене
Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене - РИА Новости, 05.03.2022
Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене
Помощник украинского нардепа подозревается в госизмене, его обвиняют в передаче данных ФСБ России об обороноспособности страны, сообщили в офисе генпрокурора... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:56
2022-03-05T22:56
2022-03-05T22:56
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Помощник украинского нардепа подозревается в госизмене, его обвиняют в передаче данных ФСБ России об обороноспособности страны, сообщили в офисе генпрокурора Украины."Сообщено о подозрении помощнику-консультанту народного депутата Украины в государственной измене… Подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Facebook.По информации ведомства, подозреваемый за это время якобы получил от ФСБ РФ около 80 тысяч долларов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене
Генпрокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в сотрудничестве с ФСБ