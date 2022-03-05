https://ria.ru/20220305/gosizmena-1776855676.html

Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене

Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене - РИА Новости, 05.03.2022

Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене

Помощник украинского нардепа подозревается в госизмене, его обвиняют в передаче данных ФСБ России об обороноспособности страны, сообщили в офисе генпрокурора... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T22:56

2022-03-05T22:56

2022-03-05T22:56

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Помощник украинского нардепа подозревается в госизмене, его обвиняют в передаче данных ФСБ России об обороноспособности страны, сообщили в офисе генпрокурора Украины."Сообщено о подозрении помощнику-консультанту народного депутата Украины в государственной измене… Подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Facebook.По информации ведомства, подозреваемый за это время якобы получил от ФСБ РФ около 80 тысяч долларов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776834409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)