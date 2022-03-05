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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/gosizmena-1776855676.html
Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене
Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене - РИА Новости, 05.03.2022
Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене
Помощник украинского нардепа подозревается в госизмене, его обвиняют в передаче данных ФСБ России об обороноспособности страны, сообщили в офисе генпрокурора... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T22:56
2022-03-05T22:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Помощник украинского нардепа подозревается в госизмене, его обвиняют в передаче данных ФСБ России об обороноспособности страны, сообщили в офисе генпрокурора Украины."Сообщено о подозрении помощнику-консультанту народного депутата Украины в государственной измене… Подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Facebook.По информации ведомства, подозреваемый за это время якобы получил от ФСБ РФ около 80 тысяч долларов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776834409.html
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в мире, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
22:56 05.03.2022
 
Прокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в госизмене

Генпрокуратура Украины заподозрила помощника украинского нардепа в сотрудничестве с ФСБ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Помощник украинского нардепа подозревается в госизмене, его обвиняют в передаче данных ФСБ России об обороноспособности страны, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"Сообщено о подозрении помощнику-консультанту народного депутата Украины в государственной измене… Подозреваемый с октября 2014 по февраль 2022 года за деньги осуществлял сбор и передачу сотрудникам ФСБ РФ информации об обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Facebook.
По информации ведомства, подозреваемый за это время якобы получил от ФСБ РФ около 80 тысяч долларов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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