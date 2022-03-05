https://ria.ru/20220305/gosduma-1776795432.html

Госдума запустила официальный Telegram-канал

Госдума запустила официальный Telegram-канал - РИА Новости, 05.03.2022

Госдума запустила официальный Telegram-канал

Госдума в субботу запустила в Telegram свой официальный канал, в котором планирует рассказывать о новых законах и готовящихся изменениях. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T17:29

2022-03-05T17:29

2022-03-05T17:29

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума в субботу запустила в Telegram свой официальный канал, в котором планирует рассказывать о новых законах и готовящихся изменениях."Запускаем Telegram-канал Государственной Думы. Это еще одна возможность для обратной связи, которая очень важна для нас. Здесь будем рассказывать о новых законах и готовящихся изменениях, делиться достоверной информацией о работе Госдумы", - говорится в приветственном сообщении.Свои Telegram-каналы активно ведут спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты.

https://ria.ru/20220305/auditoriya-1776630875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф