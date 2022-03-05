https://ria.ru/20220305/gorlovka-1776811533.html

В Горловку доставили гуманитарную помощь

В Горловку доставили гуманитарную помощь - РИА Новости, 05.03.2022

В Горловку доставили гуманитарную помощь

Гуманитарная помощь прибыла в Горловку в Донецкой народной республике в субботу, ее передали жители Донецка, Енакиево, Шахтерска в ДНР, заявил мэр Горловки Иван РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T18:26

2022-03-05T18:26

2022-03-05T18:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

зайцево

вооруженные силы рф

стирол

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Гуманитарная помощь прибыла в Горловку в Донецкой народной республике в субботу, ее передали жители Донецка, Енакиево, Шахтерска в ДНР, заявил мэр Горловки Иван Приходько."Сегодня в Горловку прибыла гуманитарная помощь от наших соотечественников из Донецка, Енакиево, Шахтерска. Неравнодушные граждане передали для военнослужащих продукты питания, теплые вещи, пледы, матрасы, предметы гигиены и многое другое", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Приходько выразил благодарность жителям городов и районов ДНР, оказавшим помощь военнослужащим.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/donbass-1776762187.html

https://ria.ru/20220305/donbass-1776783187.html

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зайцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, киев, зайцево, вооруженные силы рф, стирол