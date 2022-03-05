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Украинские силовики обстреляли Горловку, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли Горловку, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022

Украинские силовики обстреляли Горловку, заявили в ДНР

Украинские силовики в 13.50 обстреляли Горловку, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:18

2022-03-05T14:18

2022-03-05T14:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

горловка

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские силовики в 13.50 обстреляли Горловку, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, горловка, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф