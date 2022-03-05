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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220305/gazmanov-1776782248.html
Украинский суд заочно арестовал Олега Газманова
Украинский суд заочно арестовал Олега Газманова - РИА Новости, 05.03.2022
Украинский суд заочно арестовал Олега Газманова
Суд на Украине вынес постановление о заочном аресте народного артиста России Олега Газманова, он подозревается в посягательстве на территориальную целостность... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:46
2022-03-05T16:59
культура
олег газманов
россия
в мире
украина
новости культуры
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суд на Украине вынес постановление о заочном аресте народного артиста России Олега Газманова, он подозревается в посягательстве на территориальную целостность украинского государства, сообщила в субботу генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.На своей странице в Facebook она опубликовала постановление суда об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении подозреваемого по статье "посягательство на территориальную целостность"."Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения", - написала Венедиктова.Она отметила, что теперь украинские прокуроры инициируют процедуру объявления Газманова в международный розыск.Накануне Венедиктова написала в Facebook, что суд на Украине заочно арестовал кинорежиссёра Никита Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776102578.html
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олег газманов, россия, в мире, украина, новости культуры
16:46 05.03.2022 (обновлено: 16:59 05.03.2022)
 
Украинский суд заочно арестовал Олега Газманова

Суд заочно арестовал Олега Газманова по подозрению в посягательстве на целостность Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Олег Газманов
Певец Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певец Олег Газманов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суд на Украине вынес постановление о заочном аресте народного артиста России Олега Газманова, он подозревается в посягательстве на территориальную целостность украинского государства, сообщила в субботу генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
На своей странице в Facebook она опубликовала постановление суда об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении подозреваемого по статье "посягательство на территориальную целостность".
"Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения", - написала Венедиктова.
Она отметила, что теперь украинские прокуроры инициируют процедуру объявления Газманова в международный розыск.
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Накануне Венедиктова написала в Facebook, что суд на Украине заочно арестовал кинорежиссёра Никита Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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