https://ria.ru/20220305/gazmanov-1776782248.html

Украинский суд заочно арестовал Олега Газманова

Украинский суд заочно арестовал Олега Газманова - РИА Новости, 05.03.2022

Украинский суд заочно арестовал Олега Газманова

Суд на Украине вынес постановление о заочном аресте народного артиста России Олега Газманова, он подозревается в посягательстве на территориальную целостность... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:46

2022-03-05T16:46

2022-03-05T16:59

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суд на Украине вынес постановление о заочном аресте народного артиста России Олега Газманова, он подозревается в посягательстве на территориальную целостность украинского государства, сообщила в субботу генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.На своей странице в Facebook она опубликовала постановление суда об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении подозреваемого по статье "посягательство на территориальную целостность"."Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения", - написала Венедиктова.Она отметила, что теперь украинские прокуроры инициируют процедуру объявления Газманова в международный розыск.Накануне Венедиктова написала в Facebook, что суд на Украине заочно арестовал кинорежиссёра Никита Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776102578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег газманов, россия, в мире, украина, новости культуры