16:46 05.03.2022 (обновлено: 16:59 05.03.2022)
Украинский суд заочно арестовал Олега Газманова
Суд заочно арестовал Олега Газманова по подозрению в посягательстве на целостность Украины
Певец Олег Газманов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Суд на Украине вынес постановление о заочном аресте народного артиста России Олега Газманова, он подозревается в посягательстве на территориальную целостность украинского государства, сообщила в субботу генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
На своей странице в Facebook она опубликовала постановление суда об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении подозреваемого по статье "посягательство на территориальную целостность".
"Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения", - написала Венедиктова.
Она отметила, что теперь украинские прокуроры инициируют процедуру объявления Газманова в международный розыск.
Накануне Венедиктова написала в Facebook, что суд на Украине заочно арестовал кинорежиссёра Никита Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.