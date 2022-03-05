https://ria.ru/20220305/gaz-1776814045.html
"Газпром" забронировал часть мощностей трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" забронировал часть мощностей трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 05.03.2022
"Газпром" забронировал часть мощностей трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" вновь заказал часть предлагавшейся мощности газовой магистрали "Ямал — Европа" для транзита через Польшу до утра 6 марта, при этом в пятницу вечером и РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T18:39
2022-03-05T18:39
2022-03-05T18:59
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь заказал часть предлагавшейся мощности газовой магистрали "Ямал — Европа" для транзита через Польшу до утра 6 марта, при этом в пятницу вечером и в субботу утром компания уже бронировала мощности газопровода на полные газовые сутки, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания в ходе внутридневного аукциона выкупила мощности в объёме почти 1,4 миллиона из предложенных 3,1 миллиона и сможет воспользоваться ими с 22.00 мск 5 марта до 8.00 мск 6 марта."Газпром" в четверг впервые за долгое время воспользовался предложением забронировать мощность "Ямала — Европы" на все газовые сутки, затем он заказал магистраль и на всю пятницу, а позднее — на субботу.Также компания утром дозаказала часть мощности газопровода на полные газовые сутки с 8.00 мск 5 марта до 8.00 мск 6 марта: выкупила 320 тысяч кубометров в час из предлагавшегося объёма почти 3,5 миллиона кубометров.Эксперты связывают рост экспорта российского газа в последние дни с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе.
https://ria.ru/20220305/gazokhranilische-1776817042.html
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776751193.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, в мире, россия, европа, украина, газпром, польша, природный газ, ямал-европа (газопровод)
18:39 05.03.2022 (обновлено: 18:59 05.03.2022)
"Газпром" забронировал часть мощностей трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" забронировал часть мощностей трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа