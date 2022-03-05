https://ria.ru/20220305/gaz-1776730804.html
В Германии заявили о необходимости газа для энергетического перехода
В Германии заявили о необходимости газа для энергетического перехода - РИА Новости, 05.03.2022
В Германии заявили о необходимости газа для энергетического перехода
Для энергетического перехода Германии нужен газ, но не из России, заявил в субботу глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:24
2022-03-05T14:24
2022-03-05T14:25
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Для энергетического перехода Германии нужен газ, но не из России, заявил в субботу глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Мы делаем все возможное, чтобы сделать энергоснабжение климатически нейтральным. Это означает: последовательно сокращать потребление газа и продвигаться вперед с расширением использования возобновляемых источников энергии и производством водорода. Для перехода нужен газ - из других источников, кроме России", - заявил министр, его слова приводятся в Twitter минэкономики ФРГ.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, экономика, минэкономики фрг, германия, россия
14:24 05.03.2022 (обновлено: 14:25 05.03.2022)
В Германии заявили о необходимости газа для энергетического перехода
Глава Минэкономики Хабек: Германии нужен газ, но не из России