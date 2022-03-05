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В Германии заявили о необходимости газа для энергетического перехода
В Германии заявили о необходимости газа для энергетического перехода - РИА Новости, 05.03.2022
В Германии заявили о необходимости газа для энергетического перехода
Для энергетического перехода Германии нужен газ, но не из России, заявил в субботу глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:24
2022-03-05T14:25
в мире
экономика
минэкономики фрг
германия
россия
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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Для энергетического перехода Германии нужен газ, но не из России, заявил в субботу глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Мы делаем все возможное, чтобы сделать энергоснабжение климатически нейтральным. Это означает: последовательно сокращать потребление газа и продвигаться вперед с расширением использования возобновляемых источников энергии и производством водорода. Для перехода нужен газ - из других источников, кроме России", - заявил министр, его слова приводятся в Twitter минэкономики ФРГ.
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в мире, экономика, минэкономики фрг, германия, россия
14:24 05.03.2022 (обновлено: 14:25 05.03.2022)
 
В Германии заявили о необходимости газа для энергетического перехода

Глава Минэкономики Хабек: Германии нужен газ, но не из России

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Для энергетического перехода Германии нужен газ, но не из России, заявил в субботу глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.
"Мы делаем все возможное, чтобы сделать энергоснабжение климатически нейтральным. Это означает: последовательно сокращать потребление газа и продвигаться вперед с расширением использования возобновляемых источников энергии и производством водорода. Для перехода нужен газ - из других источников, кроме России", - заявил министр, его слова приводятся в Twitter минэкономики ФРГ.
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