https://ria.ru/20220305/gaz-1776730804.html

В Германии заявили о необходимости газа для энергетического перехода

В Германии заявили о необходимости газа для энергетического перехода - РИА Новости, 05.03.2022

В Германии заявили о необходимости газа для энергетического перехода

Для энергетического перехода Германии нужен газ, но не из России, заявил в субботу глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:24

2022-03-05T14:24

2022-03-05T14:25

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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Для энергетического перехода Германии нужен газ, но не из России, заявил в субботу глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Мы делаем все возможное, чтобы сделать энергоснабжение климатически нейтральным. Это означает: последовательно сокращать потребление газа и продвигаться вперед с расширением использования возобновляемых источников энергии и производством водорода. Для перехода нужен газ - из других источников, кроме России", - заявил министр, его слова приводятся в Twitter минэкономики ФРГ.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html

германия

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, минэкономики фрг, германия, россия