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"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита через Украину
"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита через Украину - РИА Новости, 05.03.2022
"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 5 марта, сообщила компания. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:19
2022-03-05T10:23
экономика
газпром
россия
украина
природный газ
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 5 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 миллиона кубометров на 5 марта", — говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
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экономика, газпром, россия, украина, природный газ
10:19 05.03.2022 (обновлено: 10:23 05.03.2022)
 
"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита через Украину

"Газпром" подаст 109,5 миллиона кубометров газа для транзита через Украину в течение дня

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 5 марта, сообщила компания.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 миллиона кубометров на 5 марта", — говорится в сообщении.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
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