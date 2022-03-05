https://ria.ru/20220305/gaz-1776661315.html

"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита через Украину

"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита через Украину - РИА Новости, 05.03.2022

"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита через Украину

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 5 марта, сообщила компания. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:19

2022-03-05T10:19

2022-03-05T10:23

экономика

газпром

россия

украина

природный газ

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 5 марта, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 миллиона кубометров на 5 марта", — говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

https://ria.ru/20220304/gaz-1776569678.html

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Кирилл Волков

экономика, газпром, россия, украина, природный газ