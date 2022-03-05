https://ria.ru/20220305/gaz-1776653895.html

Британцы пришли в ярость из-за антироссийских санкций

"Страдать будем мы": британцы возмутились антироссийскими санкциями - РИА Новости, 05.03.2022

Британцы пришли в ярость из-за антироссийских санкций

Читатели британского издания Daily Mail пришли в ярость из-за роста цен на газ и нефть на фоне вводимых Западом антироссийских санкций. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:39

2022-03-05T09:39

2022-03-05T11:32

цены на нефть

азия

европа

украина

санкции в отношении россии

великобритания

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail пришли в ярость из-за роста цен на газ и нефть на фоне вводимых Западом антироссийских санкций. По мнению многих пользователей, от подобных мер Москва пострадает гораздо меньше, чем Запад."Слава Богу, нашим депутатам подняли зарплаты, им теперь не придется страдать от высоких цен", — сыронизировал Cynicaloldme."Мы на Западе стали такими политкорректными и "зелеными", что вынуждены сегодня страдать и платить огромные деньги за нашу политику. Мы хотим быть независимыми от российского газа и нефти, поэтому вынуждены платить больше, согласившись на условия поставок газа, которые выдвинули наши американские хозяева", — посетовал Rhodesia1.Читатель с ником Coint, в свою очередь, возмутился, что "доброе правительство" посылает Киеву миллионы фунтов, а до собственного народа никому нет дела."А меня это не тревожит. В страну легально и нелегально прибывает огромное число людей, так что скоро мы будем стоять тесно, плечом к плечу. Тогда и согреемся", — пошутил DazeRblu."Запад своими санкциями выстрелил себе в ногу. Страдать будем мы, сейчас это становится все яснее", — подытожили читатели.В последние дни цены на газ в Европе показали сильную волатильность: вчера они победили рекорд, достигнув 2411 долларов за кубометр. Показатели резко выросли после начала российской военной спецоперации по демилитаризации Украины.Эксперты объясняют это с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220305/gaz-1776634718.html

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776644406.html

https://ria.ru/20220305/neadekvatnost-1776607876.html

азия

европа

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

цены на нефть, азия, европа, украина, санкции в отношении россии, великобритания