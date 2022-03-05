https://ria.ru/20220305/gaz-1776634718.html

Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа

Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа - РИА Новости, 05.03.2022

Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа

Евросоюз не может стать независимым от российского газа с завтрашнего дня, но должен стремиться к снижению зависимости всеми возможными способами, сказал глава... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T03:29

2022-03-05T03:29

2022-03-05T13:13

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БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Евросоюз не может стать независимым от российского газа с завтрашнего дня, но должен стремиться к снижению зависимости всеми возможными способами, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции."Мы не можем снять ее (зависимость. — Прим. ред.) со дня на день, но ее нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть", — сказал он о зависимости от российского газа.

https://ria.ru/20220304/gaz-1776623551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия