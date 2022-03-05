https://ria.ru/20220305/gaz-1776634718.html
Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа
Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа - РИА Новости, 05.03.2022
Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа
Евросоюз не может стать независимым от российского газа с завтрашнего дня, но должен стремиться к снижению зависимости всеми возможными способами, сказал глава... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:29
2022-03-05T03:29
2022-03-05T13:13
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Евросоюз не может стать независимым от российского газа с завтрашнего дня, но должен стремиться к снижению зависимости всеми возможными способами, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции."Мы не можем снять ее (зависимость. — Прим. ред.) со дня на день, но ее нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть", — сказал он о зависимости от российского газа.
https://ria.ru/20220304/gaz-1776623551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия
03:29 05.03.2022 (обновлено: 13:13 05.03.2022)
Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа
Глава евродипломатии Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа
БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Евросоюз не может стать независимым от российского газа с завтрашнего дня, но должен стремиться к снижению зависимости всеми возможными способами, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.
"Мы не можем снять ее (зависимость. — Прим. ред.) со дня на день, но ее нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть", — сказал он о зависимости от российского газа.