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https://ria.ru/20220305/gaz-1776634718.html
Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа
Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа - РИА Новости, 05.03.2022
Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа
Евросоюз не может стать независимым от российского газа с завтрашнего дня, но должен стремиться к снижению зависимости всеми возможными способами, сказал глава... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T03:29
2022-03-05T13:13
в мире
россия
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Евросоюз не может стать независимым от российского газа с завтрашнего дня, но должен стремиться к снижению зависимости всеми возможными способами, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции."Мы не можем снять ее (зависимость. — Прим. ред.) со дня на день, но ее нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть", — сказал он о зависимости от российского газа.
https://ria.ru/20220304/gaz-1776623551.html
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в мире, россия
03:29 05.03.2022 (обновлено: 13:13 05.03.2022)
 
Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа

Глава евродипломатии Боррель признал зависимость Евросоюза от российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости. Евросоюз не может стать независимым от российского газа с завтрашнего дня, но должен стремиться к снижению зависимости всеми возможными способами, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции.
"Мы не можем снять ее (зависимость. — Прим. ред.) со дня на день, но ее нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть", — сказал он о зависимости от российского газа.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 23:24
Германия вряд ли сможет отказаться от газа из России, заявила эксперт
 
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